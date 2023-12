PRVI ČOVEK VALJEVA LAZAR GOJKOVIĆ O PLANOVIMA ZA 2024: Rešavamo problem aerozagađenja

Na lokalnoj samoupravi je da radi na stvaranju boljih uslova za život, ali na svima nama koji živimo u ovom gradu jeste da se potrudimo da nam Valjevo bude još lepši grad, da ga čuvamo i volimo, kaže u intervjuu za Kurir gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

Na pitanje šta je obeležilo 2023. godinu u Valjevu, kaže da je to svakako izgradnja tri vrtića.

- Deca su naša budućnost i zato smo posvećeni rešavanju višedecenijskog problema - obezbeđivanju novih mesta za naše mališane u vrtićima. Otvaramo dva nova vrtića u zgradi nekadašnje OŠ „Milovan Glišić“, koja će moći da primi čak 500 mališana. Istovremeno, u vrtiću „Bambi“, intenzivno radimo na povećanju kapaciteta, gde će biti mesta za oko 200 mališana. U Valjevo su došla i tri velika investitora - kompanije „Bizerba“, „Hansgrohe“ i „Hisense Europe“. Njihov dolazak je ostvarenje naših snova. Dalje, za samo dve godine smo završili projekat Gerontološkog centra, u koji je država Srbija uložila više od milijardu dinara. Takođe, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata - izgradnja brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac, koja nas spaja sa auto-putem Miloš Veliki i koja je već dosta toga dobrog donela Valjevo.

Kakva je situacija sa aerozagađenjem?

- Blizu smo realizacije projekta da gas dođe do Valjeva i značajno je što imamo zaključak Vlade Republike Srbije da se gasovod produži do gradske „Toplane“ i „Krušika“. To je velika šansa da sutra pričamo i o smanjenju cene grejanja, što je danas retkost svuda. Važno je da što više građana bude upoznato sa činjenicom da ćemo dati besplatne priključke i podstanice i da se što više građana prijavi. Ovo su mali koraci, ali veliki pomak u rešavanju ogromnog problema aero-zagađenja. „Krušik“, kao jedan od najvećih individualnih zagađivača, koristiće ekološki prihvatljiv energent u budućnosti. Takođe, važno je pomenuti i proširenje toplovodne mreže, priključenje objekata na daljinski sistem grejanja, prelazak kasarne „Vojvoda Živojin Mišić“ sa ekološki neprihvatljivog energenta na daljinski sistem grejanja, to su zaista sjajne stvari.

Osim brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac, kojom će Valjevo biti povezano sa auto-putem Miloš Veliki, koji su to projekti za koje očekujete da budu realizovani u 2024. godini?- Među najznačajnijim kapitalnim projektima jeste rekonstrukcija Suvoborske ulice, rekonstrukcija parkinga kod Hrama, projektna dokumentacija i održavanje zgrade Štedionice na Trgu Desanke Maksimović, dakle, zgrada Radio Valjeva, koju ćemo rekonstruisati u narednoj godini. Potpisan je ugovor za izgradnju južne obilaznice oko Valjeva koja će omogućiti izmeštanje teretnog saobraćaja iz samog centra grada i za nas izuzetno značajno je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Opšte bolnice - prva faza, koja će takođe biti započeta u toku sledeće godine, a u planu je i izgradnja nove sportske dvorane, koju Valjevo željno očekuje. MERE ZA NAJMLAĐE

Deca sa sela besplatno letuju Tokom 2023. donete su mere namenjene deci, porodiljama... - Tako je. Uspeli smo da izdvojimo sredstva za besplatne udžbenike za prvake, hranilice za svaku rođenu bebu na teritoriji grada Valjeva u 2023. godini, besplatno letovanje za decu sa sela, besplatno zimovanje za decu sa izuzetnim postignućima, besplatno kupanje za sve učenike u SRC Petnica... Povećana je finansijska naknada za nezaposlene porodilje sa 10.000 na 30.000 dinara.

Tekst je objavljen u sklopu projekta koji se sufinansira sredstvima iz budžeta Grada Valjeva. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Bonus video:

00:59 CRNA STATISTIKA – SRBIJA VODEĆA U EVROPI! Od posledica ZAGAĐENOSTI vazduha godišnje UMRE oko 10.000 građana (KURIR TELEVIZIJA)