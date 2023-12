PAPIRI VIŠE NE VAŽE: Novosadski Parking servis od 15.januara kreće u elektronsku kontrolu naplate parkiranja, OVO TREBA DA ZNATE

Novosadski Parking servis će od 15.januara 2024. krenuti sa elektronskom kontrolom naplate parkiranja. Kako je najavljeno, kontrola će se raditi iz automobila u pokretu koji će biti posebno obeležen.

Radovan Jeknić, iz Parking servisa, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrio šta će zameniti papirne parking karte i gde će građani moći da ih kupe.

- Sve je elektronsko, idemo svi u tom pravcu. Tako da takozvane papirne ili kiosk karte koje su ranije oni koji ne plaćaju SMS-om parking kupovali na trafikama, sada će u stvari odlaskom u kiosk samo uplatiti elektronski parkiranje. Znači ništa se tu bitno ne menja, samo nećemo imati papir. Zašto nemamo papir? Zato što od 15. januara krećemo sa elektronskom kontrolom naplate parkiranja i samim tim taj papir u tom slučaju ne bi značio ništa, nego će morati biti sve u nekom sistemu. Tako da građani koji su eventualno kupili više tih komada nekih, iskoristite do 15. januara, a posle toga u kiosku plaćamo parking po istoj ceni, samo što ne dobijamo papirnu parking kartu, nego je ona elektronska - rekao je Jeknić i dodao:

- Kao i kada pošaljete SMS, tu ne dobijamo nikakav papir, a uplatili smo parkiranje. Ali ako posumnjamo da nismo platili nešto, imamo dva načina da se informišemo i da saznamo da li smo dobili kaznu. A to je ili da odete na naš sajt pa da to proverite ili će te 7 do 8 dana dobiti obaveštenje od nas.

