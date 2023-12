KAFICA S KOMŠINICOM PA TURSKA SERIJA! Baka Stana nagazila stotku a naočare joj još ne trebaju: Jedem sve što snajka spremi! (FOTO)

Imam četiri unuka i isto toliko praunuka, bogata sam žena i to je valjda, ta sloga, nešto što mi je pomogla da dugo živim. Nisam imala u životu baš sve, da me je život mazio. Jednog sina koji je bio sa mnom izgubila sam

MAJDANPEK - Baka Stana Danilović (100) najstarija žiteljka Majdanpeka, 18. oktobra napunila je stotu godinu života. Ova vremešna starica, britkog uma, vesela i raspoložena živi sama u svom stanu, popije po neku kaficu sa komšinicama, gleda turske serije i uživa u životu.

Iako je život nije mazio, baka Stana iz Majdanpeka, koja gazi 101. godinu života i kojoj po bistrom umu i razboritosti nikada toliko ne bi dali, kaže da se nekada puno radilo, ali se uspevalo i stizalo sve.

Nije bilo toliko stresno kao sada, pa zato danas uživa u svojoj starosti i životu prisećajući se šta je sve prošla kroz svoj životni vek.

- Nekada je život bio na selu jednostavniji. Rodom sam iz Rudne Glave i u mladosti mnogo sam radila, sve je bilo ručno, a ne kao sada na struju. To mi je pomagalo i održavalo me. Radim čitav dan na njivi, kopam, skupljam seno. Radila sam i u trgovinskom preduzeću. Deca dok su bila mala čuvala sam ih, negovala, nekako se sve stizalo, nije bilo toliko stresno. Danas su mi sinovi i snaha tu. Ja pomognem, ponešto skuvam sama, pospremim. Nisam neko ko je probirljiv. Jedem sve što mi snajka pripremi i moji se svi slažu.

- Imam četiri unuka i isto toliko praunuka, bogata sam žena i to je valjda, ta sloga, nešto što mi je pomogla da dugo živim. Nisam imala u životu baš sve, da me je život mazio. Jednog sina koji je bio sa mnom izgubila sam. Ostali su mi Dragoljub (77) i Mirko (75), snajka Mirjana koji su svakoga dana tu uz mene. Paze me i brinu kao o malom detetu - kroz smeh priča krepka baka Stana.

Snaha Mirjana za baka Stanu kaže da joj je kao druga majka. Mnogo čemu ju je naučila. Poštovanje i sloga koja vlada kod Danilovića zasigurno je osnovni eliksir za ovako dug život u kome ova starica trenutno uživa.

Prvu kafu svakodnevno ispija sa komšinicom, a vremena ima i za poneku tursku seriju.

- Nemam roditelje ali svekrva Stana mi je kao druga majka. Nikada ružna reč nije pala između nas dve. Ona je toliko smirena, ima razumevanja i živaca za sve. Očuvala nam je dete. Ćerka nikada nije išla u vrtić. I, sada je toliko razborita, gleda televiziju i čita novine bez naočara - kaže snaha Mirjana.

Sinovi Dragoljub i Mirko, samo reči hvale imaju za svoju majku. Stariji Dragoljub kroz smeh izgovara, da je majka toliko bistra, da je sve njih nadmašila.

Pamti sve što se desilo pre deset godina i tačno zna da ih podseti do najsitnijeg detalja. Kroz šalu u kojoj ima istine veli, ako je suditi po genetici, trebalo bi i brat i on toliko, ali i više da požive.

Povodom novogodišnjih i božićnih praznika i stotog rođendana poklonima su je obradovali i zaposleni u majdanpečkom rudniku bakra.

Kurir.rs/Telegraf.rs