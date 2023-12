"JESTE, JA SAM ISPAO IZ AVIONA SA 2.217 METARA" I preživeo a onda muke žive, buva mu ušla u gips?! TV voditelj Bora plače od smeha

Kad se pomisli na pad aviona, svi pomisle na pokojnu stjuardesu Vesnu Vulović koja je pre nekoliko decenija ušla u istoriju svetskog vazduhoplovstva kao preživela.

Ali ona nije bila jedina u Srbiji o čemu svedoči i ovo video-kazivanje čoveka koji je preživeopad iz aviona sa 2.217 metara.

Mnogi su ovu ispovest i pored sve muke nazvali urnebesnom jer je čovek koji je preživeo pad i pored sve nedaće koju je preživeo ostao veliki šaljivdžija.

foto: Youtube Printscreen/Borino5kazanje

Opisao je kako se batrgao, mahao rukama i nogama kroz oblake i kaže da je od svega dole na zemlji nekako video samo crkvu...

- Ja letim ko ono što kažu u onom filmu, ko Supermen. Ja sam ušao u neku vazdušnu struju gde me ponela u te borove, u šumu, i mislim samo da se dočepam tih borova a dole sneg dva metra i 20 santimetara, sav sam bio izboden i kad sam počeo da propadam ta jedna grana mi savije nogu... Ovde dva metra sneg debo, a ovde sve potok i kamenje i ja baš tu... To je bilo 1972. godine... Ali to nije sve, ja u nosilima, vezan, stegli me, i u kombi, a samo što smo izašli iz te krivine puča guma, brate moj! I kažu, napolje... Dole daleko, duboko, Ibar, ono kamenje - priča on Bori: Krivina, ja ležim, kad ono kamion, nisam poginuo iz aviona, a sad će kamion... Tad sam imao 19 godina...

foto: Youtube Printscreen/Borino5kazanje

Iz aviona je pao na Kopaoniku a doktoru je rekao: Nogu mi samo nemoj odseći, a sklopi kako možeš, pa pokazao kako mu noga ječi kad je udari staklenom čašom, kakav je zvuk... i dodao šta mu kažu deca: Ne dao Bog da umreš, nogu će ti odmah odseći... dve kile i 20 deka zlata...

Ispričao je i kako je sa tom nogom svom u gipsu išao u lov na svom magarcu Šerifu za nekada čuveni 29. novembar...

I tu ga stigla muka jer kad je došao kući gips sav izlupan a buva od magarca ušla u gips i nikako ne može da pročačka da ona ode, celu noć ne spavam, jede me, hoću da umrem..., priča on dok voditelju Bori suze idu od smeha.

Kurir.rs/Youtube Borino 5kazanje