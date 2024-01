SVOJU ĆERKU NAPUSTIO KAO BEBU A ONDA S DRUGOM USVOJIO SINA: Kad joj je bilo 15 još je se i odrekao, Srpkinja ima samo 1 pitanje

Srpkinju je otac napustio kad je bila beba, a odrekao kada je imala 15. Posle toga usvojio je sina...

Između njene prve i druge godine života, ona i majka su se vratile za Srbiju, a oca je videla dva il tri puta, a telefonom su razgovarali ne više od pet puta.

Oni koji su zbog različitih životnih okolnosti odrasli bez jednog roditelja, znaju da ta rana nikada ne zarasta i da uvek ostaju pojedina pitanja na koje nikada neće dobiti odgovor. Međutim, posebna vrsta bola je kada znate da ste odbačeni i da vas jedan od roditelja ne želi u svom životu, a upravo to se dogodilo jednoj ženi koja je svoju ispovest podelila na društvenoj mreži "Reddit".

Kako objašnjava žena koja nije želela da otkriva svoj identitet, njena situacija je veoma komplikovana.

"Rođena sam u Bosni i tamo sam sa majkom i ocem živela prvih godinu dana, imam i njihovo i naše državljanstvo. Po rođenju čovek/moj otac, zvaćemo ga Lazar je priznao očinstvo i nosim njegovo prezime", započela je priču ova žena.

Međutim, između njene prve i druge godine života, ona i majka su se vratile za Srbiju, a oca je videla dva il tri puta, a telefonski poziv su imali ne više od pet puta.

"Kada sam imala 15 godina Lazar je po advokatu poslao neku vrstu tužbe da želi da se odrekne mene jer mu nisam ćerka, tužba je poslata iz Bosne, moja majka se tom prilikom videla sa njim (nažalost nemam puno podataka o tome) i koliko sam upućena on nije mogao da skine njegovo prezime od mene i majka mu je rekla (možda nešto potpisala) da ja neću uzimati njemu ništa", objašnjva ona.

Dodaje da nikad nije plaćao alimentaciju i da se u jednom trenutku sa novom ženom preselio u Nemačku, te je tamo dobio i njihovo državljanstvo.

"Lazar i njegova supruga su u jednom trenutku usvojili dečka mojih godina koji je krenuo da se drogira i prestao da ide u školu i oni su ga izbacili iz kuće i od tad ne pričaju sa njim (Lazar mi je to rekao). Njegov matični broj ja nemam u knjizi rođenih koji je ovde u Srbiji, tako da te informacije iz nekog razloga nemam. Ceo život nisam mogla ni za kakve stvari za ljude iz ugroženih okolnosti da se prijavim, jer ova moja situacija ne spada ni u jedne od kategorija koje su tamo navedene", nastavlja.

Njena majka joj takođe nije dala puno odgovara na njena pitanja, te je muči da li je majka potpisala nešto bez njenog znanja. Ono što je zanima jeste da li zbog oca ima pravo na strano držvljanstvo, te je korisnike gorepomenute mreže upitala za pomoć.

"Čitala sam da kad se po rođenju prizna očinstvo da ne može da se povuče po našem zakonu, ali nisam siguran?! Da li mogu da imam pravo na to strano državljanstvo koje on ima (nemam matični broj)? Da li imam pravo ako ima nasledstvo i šta ako ima testament? Generalno da li ja imam neka prava u ovoj situaciji sa tim da majku ne bih želela da uplićem, jer će mi samo reći da se ne bavim time, ali ja mislim da je zaslužio? Hvala i izvinite", zaključila je ona.

U komentarima su je uglavnom savetovali da uzme advokata i bude sigurna šta joj tačno pripada.

"Najbolji savet, počni od advokata koji zna BiH zakone i može da ti pomogne da dođeš do tih informacija. Očekuj i da ako dođeš do oca da će on sigurno da se javi tvojoj majci dalje i obavesti je o tome", bio je samo jedan od komentara.

Kurir.rs/Telegraf