NI ZIMA NIJE ŠTO JE NEKAD BILA: Uoči Jovanjdana u Loznici prolećne temperature

Izreka "jovanjski mraz" nastala je zbog toga što je u drugom delu januara bio najhladniji deo zime, u dane oko svetog Jovana, ali sudeći po današnjoj temperaturi, pre bi se reklo da smo na pragu proleća.

foto: T.Ilić

Loznica je osvanula sa 18 Celzijusovih stepeni, koliko je bilo u sedam časova jutros, a u podne je živa stigla do 20. podeoka tako da je sa Valjevom u 12 sati to bio najtopliji grad u Srbiji. Lozničani su se našli na ulicama u raznim odevnim kombinacijama, ko je poranio i držao se strogo datuma na kalendaru "kuvao" se u zimskim jaknama, a bilo je i onih koji su ih, idući po gradu, nosili u rukama, ostajući samo u košuljama, a neki su zavrnuli i rukave ne bi li se koliko–toliko rashladili.

foto: T.Ilić

Ovo januarsko proleće ipak neće trajati dugo jer već za sutra prognoza je da će se temperatura kretati od 9 do 11 stepeni, uz moguću susnežicu, dok će u subotu, na svetog Jovana, biti od 0 do plus dva pa će tako, ipak, zamalo biti kakvog-takvog "jovanjskog mraza".

Ovaj temperaturni vratolom teško podnose i zdravi, a posebno nervira to što treba imati stalno spremne i zimske i prolećne kombinacije garderobe i obuće, kako se ne bismo jednoga dana ’’skuvali’’ u jaknama i kaputima, a već narednog prehladili lagano odeveni. Ni zima nije što je nekad bila.

Kurir.rs/T.I.