PRVA ISPOVEST MAJKE KOJA TVRDI DA SU JOJ UBILI BEBU Marica za Kurir: Skakao je doktor po meni! NA UMRLICI JE SLIKA BEBE IZ KOVČEGA

Marica Mihajlović iz Šida sahranila je tek rođenu ćerku, a kako kaže krivci za to su u bolnci u Sremskoj Mitrovici.

- Primljena sam u bolnicu 12.januara, sedam dana pre termina za porođaj, a sutradan u viziti bio je ginekološki pregled i u pola devet me šalju u salu za porođaj, uključena mi je indukcija - priča Marica za Kurir i dodaje da u pola četiri popodne shvataju da ne ide prirodni porođaj, te joj govore da izdrži do pet, kada dolazi doktorka da joj uradi carski rez.

foto: Privatna arhiva

- Doktor dolazi tek u 18 i 20 i odlučuje ipak da me porodi prirodnim putem, dok mu babice govore da mora carski. Ništa se ne menja, beba nikako da se spusti u karlicu, izmučena sam, bez snage, daju mi kiseonik da mi mogla da dišem. Molim doktora da uradi carski rez, on ništa. Preklinjem ga da me porodi na carski, da mi spasi dete, a on me udara, i stiska za vilicu , preti da će me udariti, imaću "dve lobanje", da će da mi smrska glavu, vređa na nacionalnoj osnovi - kaže Marica i nastavlja:

- I dalje molim za pomoć. Kad je video da beba ne može da se rodi nikako zaustavlja mi porođaj i kreće da mi daje anesteziju i da me cepa vaginalno da bi beba mogla da izađe. Skače po stomaku, stiska rebro, lomi mi rebro, gubim svest, beba ze zaglavila u karlici i tu se ukakila od pritiska i progutala sav sadržaj. Uzme vazduh, ali ne može da izdahne jer su joj pluća začepljena. Dolazi do stvaranja mehurića na plućima. Uspevaju u 23:05 da izvade bebu, beba nije disala, srce joj stalo Uspeli su da je reanimiraju, stave na aparate i transportuju za Novi Sad. Ali ujutru su javili u šest da je beba preminula i da je ostala živa bila bi biljka, imala bi oštećenja na mozgu - kaže Marica i dodaje da je trudnoća bila uredna.

foto: Privatna arhiva

Imamo i ćerkicu od pet godina, koja je doživela strašnu traumu zbog ovoga što se desilo.

- Plače, traži sestricu, radovali smo se, odavno smo smislil i da će se naša druga devojčica zvati Elena. Nažalost, juče smo morali da je položimo u grob. A sliku za umrlicu nismo ni imali, već smo morali da na umrlicu stavimo sliku mrtve bebe iz kovčega..Imala sam samo iz inkubatora - plače Majka i priča da je na trenutak uspela da vidi svoje dete u inkubatoru još dok je bilo živo.

Niko me nije zvao iz bolnice - zaključuje ona.

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica sprovodi se unutrašnji nadzor povodom događaja koji ste nam preneli, obaveštena je zdravstvena inspekcija, i po obavljenim postupcima, a vezanim za navedeni događaj, bićete obavešteni - naveli su za Kurir iz bolnice.