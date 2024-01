"UHVATILI SMO HIRURGA ZA ŽELUDAC KOJI RADI NOS" Novinar ŠOKIRAO javnost nakon vesti o SMRTI MLADIĆA zbog OPERACIJE U TURSKOJ

Dvojica mlađih pacijenata preminula su u Urgentnom centru u Beogradu u prethodnih godinu dana od komplikacija nakon operacije smanjenja želuca u Turskoj.

Veliki broj pacijenata, motivisanih znatno nižom cenom i brzinom odlaska na zahvat, bez dobre informisanosti i pripreme idu u Tursku preko agencija u kojima i nema medicinskog osoblja, a potom se vraćaju u Srbiju prepušteni sami sebi. I onda se dešavaju komplikacije koje su, nažalost, i odnele živote.

Ovu operaciju moguće je, preko zdravstvenog osiguranja izvesti u Centru za lečenje gojaznosti u Univerzotetskom kliničkom centru Srbije. Ali mnogi i neće da prolaze dugotrajne i opsežne preoperativne procedure u Centru, neophodne radi izvođenja bezbedne operacije.

Pevačica Krstinja Matanović podlegla je operaciji želuca u Podgorici gde ju je operisao lekar iz Beograda. Sada je u uključenju za jutarnji program Kurir televizije otkrila zašto je izabrala naše lekare uprkos saznanju da se mnogi odlučuju za put u Tursku.

- Ja sam dugo tražila način kako ću se rešiti te svoje prekomerne kilaže i dobila sam dosta dobrih preporuka od meni bliskih ljudi. Dobila sam upravo za doktora profesora Miroslava Ilića koji je iz Beograda, ali naravno u dogovoru sa jednom klinikom u Podgorici. On je taj zahvat naravno odradio u Podgorici. Duge su pretrage takođe koje trebaju da se rade za taj isti zahvat. Ljudi kažu "to je rutinski zahvat" i nekako se lako odlučuju na taj korak. Ipak se treba informisati, jer sama operacija je, okej ona prođe, ali onaj postoperativni tok je mnogo bitniji nego sam zahvat. Tako da ljudi dosta često, neinformisani, sami sebi zapravo zadaju komplikacije, jer zahvat kao zahvat možemo reći da spada u tu neku, rutinu. Tako da ljudi dosta često greše kada je postoperativni tok u pitanju - rekla je pevačica i dodala:

- Ja sam se odlučila da to bude Podgorica, prvo što sam se sigurno osećala. Tu sam, među svojima sam, bilo kakva komplikacija nekog većeg tipa opet sam sa svojima, opet verujem u naše zdravstvo, pričamo istim jezikom tako da prosto ja sam se odlučila da to bude Podgorica. Dok je drugi operativni zahvat bio ovde u Beogradu. Tako da ipak biram naše zdravstvo, naše lekare. Ja sam neko ko je veoma plašljiv i prosto, ja sam se sigurnije osjećala da to odrade ljudi koji prosto govore istim jezikom kao ja.

Novinar Jurica Radović, Estetik.rs, bio je gost jutarnjeg programa gde je upozorio ljude da ne veruju društvenim mrežema kada su u pitanju estetske operacije ili neki zahvati poput operacije želuca.

- Trebaju ljudi biti jako oprezni, jer se na društvenim mrežama svašta može iskonstruisati. To je jedna paralelna realnost. Na društvenim mrežama, ako pogledamo sve te radove, to je divno, sve izgleda savršeno, a u stvarnosti zapravo to i nije tako. Svi se prezentuju u nekom najboljem svetlu, međutim, najbolje je kada ste vi osobno videli nekog pacijenta ili čuli priču. Dakle, ne sada, čula sam da je neka moja drugarica napravila to, super je ovo, a tebi će biti super to. To je potpuno pogrešno, dakle, najbolje je kada popričate sa tom osobom. Recimo u slučaju ukoliko je bila operacija želuca, da ispriča svoje iskustvo, da kaže kakav je lekar, dakle, iz prve ruke. Nemojte slušati društvene mreže, nemojte slušati neku desetu prijateljicu od nekoga. Vaš život je tu u pitanju, to je vrlo bitno, proverite o kakvom je lekaru reč - istakao je novinar.

Potom se osvrnuo na jednu situaciju u kojoj je razotkrio jednog hirurga koji je radio rinoplastiku.

- Pre nekoliko dana smo na Instagram "news feed-u" našeg portala videli jedne fantastične radove jednog turskog lekara koji je radio rinoplastiku i ti rezultati su bili neverovatni. Mi smo im uputili komplimente, rekli kako je fantastično, međutim, isto tako smo uputili zahtev da bismo želeli to objaviti na našem Instagramu uz potpis lekara koji je to radio. Oni su nam, tu uskratili ime samog lekara što je nama bilo jako čudno. Mi smo drugi dan ponovno zamolili, uputili smo komplimente za taj divan rad i zamolili jer nam je jako bitan potpis lekara. Oni su pročitali tu poruku i ništa se nije desilo. Naravno, mi smo to odlučili to da istražimo - rekao je novinar i dodao:

- Videli smo da klinika pod broj jedan i izgleda kao neka luksuzna vila. To mi je odmah bilo malo čudno, jer ukoliko se radi o nekoj medicinskoj ustanovi koja ima toliko tih nekih grana medicine. Sigurno neće izgledati kao neka vila sa Beverli Hilsa. Druga stvar, imali su masu nekakvih zahvata, to mi isto bilo jako čudno, a nigde se nisu spominjali ti stručnjaci koji obavljaju te zahvate. Pomoću Gugl srča uspeo sam na kraju shvatiti ko je ta osoba. Ta osoba je hirurg, međutim, "bariatric surgeon", dakle, on je barijatrijski hirurg koji radi nos. Ljudi mogu misliti da je hirurg, hirurg, ali to nije isto, naravno. To je isto kao da je stjuardesa tokom godina naučila da vozi avion, pa da li biste se osećali ugodno da znate da je stjuardesa upravlja avionom u kojem vi upravo letite.

