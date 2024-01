LEPA CRNKA IZ SRBIJE O ŽIVOTU U AMERICI Zato je moj tata ne voli, džaba ti pare ako nemaš s kim kafu da popiješ! Pokazala gde živi

Kako žive naši ljudi u Americi? Lakše je onima koji su tamo sa svojim porodicama, roditeljima, decom, braćom, sestrama, ali kako žive naši koji su tamo otišli sami i ostali sami...

Lepa crnka iz Srbije živi u Americi već 15 godina, sada u Njujorku a pre toga i u Bostonu... Njeni su u Srbiji, ali srećom ima naše komšije pa se ne oseća usamljeno. Kaže i hvala Bogu pa ima tu mogućnost da može svake godine da ode kući da ih vidi a i oni mogu da joj dođu u posetu...

- Nedostaju mi, jako smo bliski... Sećam se kad sam otišla, nije bilo Fejstajma ili Vajbera, nego Skajp pa sediš i čekaš da se neko pojavi na Skajpu... Ali ta vremena su prošla... Jako sam bliska s familijom a moj tata kaže da nismo rođeni da živimo sami i to je jedna od stvari zbog kojih on ne voli Ameriku. Ali ne osećam se samom... U Srbiji imam familju, svoj mali krug prijatelja i svake godine kad se vratim kao da se ništa nije promenilo, kaže atraktivna crnka dodajući da je to njeno blago, njena porodica i davnašnji prijatelji koji su joj podrška.

foto: Youtube Printscreen/Dragaan Rakonjac

- Guram napred, ima toliko nekih lepih stvari u ovom Njujorku i da mi ne odgovara sutra bih se vratila... Ja ne moram da budem ovde, niko me ne forsira tu da budem, ali ovde ima puno mogućnosti da se ostvariš i uradiš nešto... Jeste džungla, jeste "bizi", nije Njujork za svakoga... ako voliš usporen život... Ali ako si borben i snažan a hoćeš nešto da ostvariš, ima prilika... Dosta mi je i Amerikanaca pomoglo i zahvalna sam na tome... I sad mi je lepo, ali ko zna - veli devojka koja je, kako se saznaje iz videa, ostvarila zavidnu sportsku ali i biznis karijeru, a na pitanje kad misli da zasnuje porodicu, samo se smeška pred kamerom Dragana Rakonjca koji živi u Los Anđelesu a širom Amerike beleži sudbine i priče naših ljudi koji tamo žive.

Priča i da je rođena u Sarajevu odakle je izbegla u Novi Sad kao i da njeni drugovi iz Sarajeva i iz Novog Sada, svi već imaju porodice... Možda što je kod kuće pritisak veći na tu temu.

foto: Youtube Printscreen/Dragaan Rakonjac

- Jednostavno mi se dosad nije desilo, a kad onaj gore odluči, nadam se desiće se a do tada uživam u životu. Uspešna sam u svom poslu, ali nisam za feminizam i to samo žene, žene... Odrasla sam patrijarhalno, treba da postoji glava kuće, i da se zna ko kolo vodi... Nisam neko ko ne želi porodicu, već neko ko ima svoje, ko je svoj na svome i ko ima svoju samostalnost - priča i nastavlja:

- Teže je ovde upoznati muškarca, površno razmišljaju, zaplašeni su od žena koje više zarađuju... Sinoć sam se vratila iz Srbije... Sad kad sam bila u Srbiji , otišla sam u šoping centar, stala nešto da pogledam, i počnem da pričam sa devojkom, razmenimo telefone i ajde kafu da popijemo... Tako nije u Americi, površni su u prijateljstvima, nisu kao mi, nismo ni mi perfektni, daleko od toga, ali ovde ima malo više površnosti nego u Srbiji, a tu razliku prave pare i grabežljivost...

foto: Youtube Printscreen/Dragaan Rakonjac

- Ljudi kad dođu u Njujork vide taj Tajms skver, jaoj što je lepo, a ono što ne vide to su ljudi koji nemaju ’leba da jedu - veli ona i objašnjava:

- Njujork je jako fin kad dođeš da posetiš, jako lepo, a u stvari je trka za uspehom i odatle proizilatzi ta neiskrenost... Nikada neću biti taj neko ko meri ljude po novcu a to se ovde dosta radi, druže se po staležima - kaže ona i dodaje da je roditelji nikad nisu učili da ikoga mrzi i da joj je drago zbog toga.

- Ja se takmičim sama sa sobom, neću dozvoliti da me te pare ikada promene, te su pare da odeš na putovanje, da uživam u životu, eto dokle to ovde ide... Imala sam priliku da budem sa nekim stvarno bogatim ljudima a nesrećni su, nemaju suštinu, džaba pare ako nemaš s kim kafu da popiješ, da se nasmeješ ... Ako nisi srećan kad ustaneš ujutru, džaba to sve - veli i dodaje da i dan-danas ima problema, nije sve bajno i sjajno, ali sve se to prođe.

Pokazala je i zgradu u kojoj živi pa ispričala i kako je došla do tog finog stana na lepom mestu - preko srpske veze! Tačnije, komšinice Marine koja je okrenula jedan telefonski broj i pomogla joj da dobije stan.

Neverovatno zvuči, ali u zgradi živi srpska porodica sa sinom, njene komšije s kojima je bliska, ali i još jedan drugar iz Srbije koji je na prvom spratu pa joj je to divno "kad imaš s kim da popričaš, da se pozdraviš, a ne ono fejk haj-baj".

Kaže, tako u zgradi imaju jednu malu "srpsku komjuniti".

Kurir.rs/SĐP/Youtube Dragaan Rakonjac