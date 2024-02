MOŽEŠ SPREČITI! DR ZDRAVKOVIĆ: Želimo da podignemo svest ljudi da je neophodno da vode sami računa o svom zdravlju (FOTO)

Povodom Svetskog dana borbe protiv raka, Drustvo onkoloskih pacijenata Vranje u subotu je organizovalo akciju ,,Možeš sprečiti" na glavnom šetalištu u tom gradu.

Primarijus subspecijalista onkologije, internista dr Kosta Zdravković rekao je da je povod današnjeg okupljanja Svetski dan borbe protiv raka. Rak je bolest XXI veka kako u celom svetu tako u Srbiji, tako i u Vranju.

foto: Kurir/T.S.

"Veliki broj je novootkrivenih pacijenata, veliki broj nažalost je preminulih , a zašto, zato što se bolest otkriva u kasnoj fazi i onda je i izlečenje maltene nemoguće. Cilj svih inovativnih terapija je da se bolest prevede u neku hroničnu fazu , da to bude hronična bolest kao šećerna bolest, hipertenzija, ali ipak pacijenti umiru . Šta je poenta našeg okupljanja, podizanje svesti za značaj preventivnih pregleda da ne bi došlo do te kasnije faze bolesti kada je izlečenje nemoguće", ističe dr Kosta Zdravković, načelnik Dnevne bolnice za onkologiju u Vranju.

foto: Kurir/T.S.

Zdravković ističe da u skoro 99 posto slučajeva može da dođe do stopostotnog izlečenja ukoliko se bolest otkrije na vreme.

"A kako može da se otkrije na vreme, tako što osoba ode kod lekara kad se oseća najbolje , kad joj nije ništa. Evo nas dvoje sad pričamo ovde vi se osećate dobro nemate nikakve tegobe sad je vreme da odete na pregled, jer sad je trenutak kad nemate tegobe da eventualno može nešto da se otkrije u početnoj fazi. Kad već zaboli, ako je maligna bolest to je već kasno", ukazuje dr Zdravković.

foto: Kurir/T.S.

Načelnik Dnevne bolnice za onkologiju u Vranju napominje da je Društvo onkoloških pacijenata veoma aktivno.

"Prošle godine smo imali više od dvadesetak akcija.Ovo je prva akcija u ovoj godini, gde želimo da podignemo svest ljudi da je neophodno da vode sami računa o svom zdravlju da su oni sebi na prvom mestu što se toga tiče i da sve drugo u životu i ova vaša radna obaveza i neka zadovoljstva ne mogu proći bez zdravlja. Znači ako ste vi zdravi vi sve to možete da ispunite , sve vaše ciljeve u životu, ako niste zdravi ne možete nijedan cilj da ispunite", ističe dr Zdravković.

Broj novootkrivenih u Pčinjskom regionu je između 400 i 500 na godišnjem nivou. Nažalost veliki broj otkrivenih je u kasnijoj fazi bolesti, ističe dr Zdravković i navodi da mu je juče bila jedna mlađa pacijentkinja sa karcinomom grlića materice.

foto: Kurir/T.S.

"U anamnezi sam saznao da je zadnji put bila kod ginekologa pre 15 godina. A to je bolest koja je sto posto izlečiva, znači samo je potrebno da se otkrije na vreme. Treba odvojiti vreme otići na preventivni pregled. Problem je da čekaš kod lekara kad si u akutnoj fazi, kad si bolestan kad imaš tegobe. Kad je preventivni pregled u pitanju nije problem da čekaš. Samo kažu dođite da uradite ultrazvuk recimo grudi za tri meseca, ubeležite u kalendar. Radite svoje svakodnevne poslove, živite normalno idite na rođendane, slavlja i za tri meseca dođite na pregled. I onda uhvatite jedan ritam i redovno zakazujete i to je to, ono što je apsolutno najvažnije je preventivni pregled".

foto: Kurir/T.S.

Statistika je neumoljiva.

Godišnje u Srbiji od karcinoma premine više od 20.000 ljudi,. Nestane manji grad veličine opštine Surdulica. To je podatak koji je alarmantan, upozoravajući. Da li se može sprečiti, da, ali se mora od opština, gradova do republike moraju se svi relevantni faktori uključiti, jer zaista je sramota da Srbija bude u samom vrhu u Evropi po broju umrlih", ukazuje novinarka Vesna Miletić.

Tačno u podne članovi Drustva onkoloskih pacijenata Vranje pustili su balone u znak podrške ljudima koji se bore protiv raka.

Kurir.rs/T.S.