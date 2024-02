KUPUS NA IZDISAJU, PAMET U GLAVU ZA SLEDEĆU GODINU Vranjanac objasnio kako se kiseli kupus: Nikad nije bio ovako ukusan

Kiseli kupus po tradiciji najbolja je najzdravija i najeftinija zimska salata. I ne samo to najukusnija jela pripremaju se od kiselog kupusa - varivo, podvarak, sarma...

Svako domaćinstvo stavlja kupus da se ukiseli za zimu, prema svojim potrebama i u skladu sa mogućnostima.

Tako se početkom novembra kada po pravilu treba staviti kupus u domaćinstvima pune burići veličine od 20 pa do 100 litara.

Koliko će kupus biti ukusan i zakiseljen po meri i da li će trajati do proleća, a da se ne pokvari zavisi od samog kvaliteta kupusa, vode kojom se preliva i količine soli koja se stavi.

foto: Kurir/T.S.

Na to ukazuju pravi domaćini sa dugogodišnjim iskustvom u tom poslu.

„Ukoliko kupus nije dobrog kvaliteta, on se kvari brzo. Važno je da određenom količinom soli održite njegovu čvrstoću i ukus. Posebno je važno da se dva puta presipa i izmeša voda kojom je preliven da bi se so izmešala i rastvorila, na dnu i na površini bureta u kome je naređan kupus, a slanost bila ista. U protivnom gornje glavice kupusa ne upiju so i brzo propadnu, a donje budu preslane“, objašnjava Goran A. iz Vranja.

On ističe da ima domaćica koje vole da odrade ovaj proces na „trape-trup“, ofrlje, a to kako objašnjava znači da kupus preliju vodom dodaju so i zatvore bure. Nema nikakvog presipanja i ravnomernog rastvaranja soli po pravilu, kako treba.

foto: Kurir/T.S.

Na kraju naš sagovornik otkriva da je ove godine stavio 40 kilograma kupusa, što je manje nego prethodnih.

„Imali smo nikad ukusniji kupus, koristili smo ga maltene svakog drugog dana za salatu uz ručak, zato je na izdisaju, jer smo ga brzo potrošili. Više nam se sviđao kupus nego bilo koja druga salata. Zato pamet u glavu za narednu godinu kažem svojoj supruzi, kupićemo kupus od istog proizvođača, ali ćemo staviti veću količinu“, sa osmehom zaključuje Vranjanac Goran A.