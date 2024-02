IZUČIO ZA MOLERA, MAŠTAO O VOJSCI A POSTAO MANEKEN! Ovo je Lozničanin Stefan (21) kog je sudbina odvela na svetske modne piste

od Loznice do svetske modne piste

LOZNICA - Da nema boljeg scenariste ili režisera od samog života potvrđuje priča Lozničanina Stefana Todorovića (21) koji je planirao jedan put, ali ga je sudbina odvela na drugu stranu.

Ovaj mladić danas hoda po modnim pistama, o čemu nije ni sanjao dok je maštao o vojničkom pozivu, ili se školovao za molera u srednjoj Tehničkoj školi.

Jedan video-snimak na društvenoj mreži promenio je sve.

- Okačio sam na tik-toku neki moj video u kome sam se nešto blesavio i onda me kontaktirala modna agencija koja je rekla – ‘’Hoćemo tebe’’. Otišao sam iz radoznalosti u Beograd da vidim o čemu se tu radi, bio sumnjičav slušajući njihove priče, ali sam posle dobijanja prvog honorara video da je to ozbiljno. Snimanje za portugalsko izdanje Dži-kju magazina bio je prvi posao, onda sam radio za još neke kompanije, bio u spotu Milice Pavlović, i usledilo je putovanje u Kinu. Prvi put sam se odvajao od kuće, leteo avionom, sve se dešavalo u jednom ne baš lakom periodu moga života, išao sam u nepoznato i nije mi bilo lako. Pokazalo se da je to bio dobar potez – priča Stefan koji je otad imao više od od 200 avionskih putovanja.

Tada je kao sedamnaestogodišnjak bio najmlađi model u Kini, radio je po ceo dan, bio dobro plaćen i kaže da mu je taj ‘’kineski život bio nešto najlepše’’. U to vreme tamo je bilo, kaže, oko četiri hiljade Srba koji su radili kao modeli, najviše u Guandžou gde je konkurencija bila velika. Manje je zemljaka imao u Pekingu i Šangaju gde je lakše dobijao poslove.

- Bilo nas je kao da radim u Srbiji. Počinjao bih razgovore na engleskom, a onda mi čovek kaže - brate, slobodno govori srpski. Kada sam se vratio u Loznicu zaposlim se u kineskom ‘’Mintu’’, postanem ‘’tim lider’’, ali sam posle dva meseca dao otkaz jer je stigao poziv da idem u Indiju. To je bio novi svet, mesec dana sam samo išao na kastinge i čekao odluke klijenata, a onda je krenuo posao. Bio sam u Bangaloru gde sam radio svakoga dana, nekada i 20 sati dnevno. Imao sam peh da totalno malaksam zbog visokih temperatura, bila su kažu 52 stepena, i nedovoljno vode pa sam završio na infuzijama, dobio sam i denga groznicu i za sedam dana izgubio šest kilograma. Sve je prošlo i Indiju pamtim po lepim stvarima, bio sam u Delhiju, video Tadž mahal, mnogo neverovatnih mesta – kaže mladić koji se modelingom bavi šest godina, a poslednje tri profesionalno.

Objašnjava da je njegov posao lep, ali ima i drugu stranu. Da se bude tražen potrebna je top forma, a to podrazumeva buđenje u šest, teretanu, odlazak na posao, teretanu, spavanje i tako ukrug uz sve drugo što se podrazumeva. Ukoliko se radi donji veš presudno je telo, ali je, inače, ključno znati zauzeti poze i to činiti veoma brzo, što je savladao u Kini.

- Kod Kineza moraš da poziraš brzo i dešava da za tri sata završim 150 komada odeće. Pomažu ti stilisti, jedan gleda da li su dobre fotke i poze, drugi pomaže u presvlačenju. Svečane košulje i odela meni je i najteže i najlakše raditi. Teški su jer ne sme ništa da se izgužva, tu nema pomeranja, samo ruke, ali se brže završavaju nego kežual. Po dolasku u Kinu sam tri noći pred ogledalom vežbao poze. U svemu ovome najlepša su putovanja, upoznavanje raznih predela, ljudi i sticanje novih prijatelja – kaže Stefan koji bi mladima savetovao da se bave modelingom, ako su spremni na dosta rada i imaju dobre nerve.

- Važno je da je čovek spreman na veliki rad, da sebe u svakom pogledu unapređuje i veruje u ono što radi, ako misli da to realizuje – priča Lozničanin koji je došao da odmori u zavičaju i vidi staro društvo.

Pre povratka u Indiju čekaju ga snimanja u Saudijskoj Arabiji, pa Tajland, Dubai, Italija, momka koji umesto vojničke uniforme nosi sasvim drugačije komade odeće. Ponekad se uštine da proveri da li sanja, ili živi život koji mnogima liči na san.

