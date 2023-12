NAJZGODNIJI ARAPIN OSVOJIO SVET ŠOKANTNOM PREVAROM: Zbog lepote proteran iz rodne zemlje, a uzdahe mami gde god da se pojavi FOTO)

Omar Borkan je maneken koji je postao svetski poznat kada je u medije dospela priča o tome kako su ga 2013. godine proterali iz Saudijske Arabije i to zato što je prelep.

Tada su časopisi širom planete počeli da se otimaju, želeći da se baš on nađe na njihovoj naslovnici, a dogovori za reklame su se samo nizali.

Međutim, istina baš i nije onakva kakvom ju je on predstavio. Tokom festivala u Rijadu, došlo je do incidenta i to na štandu na kojem su radili on i još dvojica manekena. Oko štanda su se okupile žene, a Borkan je navodno neprimereno plesao, pa ga je verska policija zamolila da napusti štand, jer njihov zakon ne dozvoljava takvu vrstu komunikacije muškaraca i žena koji nisu u srodstvu.

Borkan je tada "pustio" priču da je proteran iz zemlje zbog lepote, a ta priča je ubrzo obišla svet i "eksplodirala" u medijima. Omar je, upravo zahvaljujući toj priči, proglašen i za "najzgodnijeg Arapina na svetu".

Nakon incidenta, maneken se 2013. godine preselio u Vankuver gde i danas živi. 2015. godine obožavateljke su bile očajne kada je objavio da se oženio izvesnom Jasmin. Tada su komentarisale da je njegova izabranica muškobanjasta, kao i da se previše podvrgla plastičnim operacijama.

Par se nije obazirao na ove komentare, a kruna njihove ljubavi bio je sin kojeg su dobili 2016. godine. Ipak, prema pisanju stranih medija par se razveo dve godine kasnije.

Pored toga, Borkan je 2021. godine deportovan iz Dubaija i to jer je na svom Instagram profilu objavio snimak na kojem se vidi kako puši marihuanu. Tada se oglasio i komadant za poslove kriminalističke istrage u Dubaiu, koji je naveo da je odlučeno da se Borkan "deportuje" iz Emirata jer promoviše sumnjiv moral.

Dakle, postao je nepoželjan i u Dubaiju, ali lepota sa tim, kako stvari stoje, nema apsolutno nikakve veze.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

Bonus video:

03:40 UMETNIK PUTOVAO BICIKLOM NA OSTROG I DOŽIVEO PROSVETLJENJE! Pod mlečnim nebom i siluetama borova uspeo sam NAJBOLJE da čujem sebe!