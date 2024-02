KAKO ŽIVI NAJBOLJA STUDENTKINJA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U LESKOVCU: Anastasija je iz Gračanice, a u indeksu se ređaju desetke

Anastasija Janićijević iz Gračanice, najbolji je student Tehnološkog fakulteta u Leskovcu.

Sudeći po februarskom ispitnom roku, u njenom indeksu samo jedna ocena neće biti 10. Kaže da je napravila dobar izbor i da će školovanje nastaviti u Leskovcu.

foto: Printscreen RTS

U jeku ispitnog roka, očekivano, Anastasija Janićijević u jednoj od savremeno opremljenih laboratorija. Uvek korak više od neophodnog. Tako se biva najbolji student Tehnološkog fakulteta u Leskovcu.

foto: Printscreen RTS

“Zadovoljna sam prosekom, pre svega tim znanjem koje sam stekla jer ovde od profesora i asistenata može dosta da se nauči”, kaže Anastasija Janićijević.

Željeni put iskristalio se tokom Gimnazije u rodnoj Gračanici. Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, bio je prvi i potvrdilo se pravi izbor.

“Ciljevi za dalje jesu da posle završenim osnovnih studija upišem master i uspešno ih završim nakon toga potrudiću se da nađem posao u struci”, kaže Anastasija Janićijević.

foto: Printscreen RTS

Jedini Tehnološki fakultet u centralnoj Srbiji nudi 6 odseka. Kako prirodne nauke i tehnologija već izvesno vreme nisu popularni medju mladima, svaki student im je zlata vredan. Dosta ih je sa Kosova i Metohije.

“Konsultacije kad organizujemo, organizujemo kad njima odgovora s obzirom da deca putuju i da nisu odavde radimo i popodne i prepodne tako da smo tu za njih”, navodi prof. dr Ivana Savić Gajić, prodekan za nastavu Tehnološkog fakulteta u Leskovcu.

Na Leskovac se lako navikla, kao i na život u studentskom domu. U sobi njih 5. Četiri su na završnoj godini Tehnološkog fakulteta, a indeksi prepuni desetki. Jovanin prosek je 9,5, Majin 9,7, Marijin 9,8. Za Anastasijinih 9, 93 kriva je organska hemija.

“Nama je olakšavajuća okolnost to što smo sa istog fakulteta tako da možemo da jedna drugu dopunimo ili nadogradimo, vežbamo zajedno”, priča Anastasija Janićijević, a njena cimerka Marija Sklopić dodaje: „Samo trud i učenje i to je to nemam drugačiji savet da dam.”

Skromnost, rad i upornost rađaju uspeh i priznanja. Najbolja učenica prištinske Gimnazije sa sedištem u Gračanici postala je najbolji student Tehnološog fakulteta. Nagrada je i Dositejeva stipendija, koja će olakšati školovanje.

Kurir.rs/RTS, Svetlana Panić Conić