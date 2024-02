PSI LUTALICE NAPRAVILI POKOLJ U SELU DADINCE! Od celog tora ostala samo jedna ovca: Meštani u strahu, ovo se nikad nije desilo!

Usred sela Dadince u opštini Vlasotince desio se pokolj kada su psi lutalice napali stado ovaca i jaganjca stočara Siniše Cojića. Od 12 ovaca pet je potpuno rastrgnuto, dok su ostale povređene. Jedna je samo ostala živa i zdrava!

Siniša Cojić (62) kaže za Kurir da živi od stočarstva u iščekivanju penzije i da mu je jedini prihod socijalna pomoć.

- Od 12 ovaca, pet je rastrgnuto, a sve preostale su povređene, sem jedne. Od 10 jaganjaca, pojedeno je pet. Dolazio je veterinar i ukazao je pomoć ranjenim ovcama. Ovce su rase "vitemberg" i "bosanska pramenka". Ovo se nikada do sada nije desilo u našem mestu. U toku noći oko pola tri ujutru čuo sam lavež. Uplašio sam se, sve je trajalo do desetak minuta, a onda sam otišao do tora i video pokolj - priča nam Cojić drhtavim glasom i dodaje:

- Došlo mi je da plačem, scene pokolja su bile jezive. Siguran sam da su bili kerovi, uspeo sam da vidim kako beže iz tora. I juče ujutru su se čuli, meštani takođe svedoče da su lutalice, mada je bilo nagađanja da li su šakali ili vukovi. Ovo je ozbiljan problem.

Siniša kaže i da su mu ovce bile zanimacija i ljubav.

- Gajili smo ih sa suprugom sa puno ljubavi pored Rupske reke gde živimo, uživali smo u tome, a sada smo ostali bez ičega.

