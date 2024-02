GUSANIJADA U MOKRINU Ljubi ga deda: Lazar (15) najmlađi pobednik, sreću i slavu mu doneo Žućko (FOTO)

Lazar Adamov (15) iz Mokrina, najmlađi je šampion Gusanijade. Njegov ljubimac Žućko je nakon 6,5 minuta nadjačao i u beg naterao Crvenog, Miodraga Trnića. To je epilog 38. Svetskog prvenstva u nadmetanju gusana, u najjačoj seniorskoj kategoriji.

Imao je Lazar od koga da pronikne u sve tajne guščastva. Njegov otac Aleksandar je petostuki šampion, ali danas nije bio njegov dan. U finalu dvogodišnjih pernatih kavgadžija njegovog ljubimca neobičnog imena, Bum Bum, izbubecao je Grom mlađanog Danijela Ognjanova. Melem na ranu, bila je upravo sinovljeva prva i najslađa pobeda. Na titulu je posebno bio ponosan Lazarov deda i imenjak:

- Jako sam srećan zbog ove pobede. Sa Žućkom sam prošle godine trijumfovao u kategoriji dvogodaca. On sam ima skoro 3,5 godine. Takmičim se od malih nogu. U našem dvorištu uvek smo imali velike šampione kao što je tatin Acika. On je tri puta bio prvi, a najstariji je mužjak u Mokrinu. Ima 24 godine. Voleo bih da Žućko bude uspešan kao Acika. Znao sam da će Žućko i sad pobediti, ali je baš bilo teško. Nije se ni Crveni dao. Moj tata je veliki šampion, ali me je ipak više savetovao deda. Nosim njegovo ime, a on mi je i dao ovog gusana - ispričao je Lazar.

Kako guščarska pravila nalažu, Žućko i Crveni su se sreli na sredokraći između svojih avlija, u Ulici Milana Malenčića. Razloga za zadovoljstvo imao je Živica Terzić, predsednik Udruženja “Belo pero”. On je pre deset godina objavio istoimenu knjigu i u njoj izneo sve pikaterije o ovom neobičnom takmičenju koje je zvanično registrovano u UNESKO, a održava se od 1986. godine.

- Nakon nekoliko posnih godina, evo ponovo pehara i za porodicu Terzić. U finalu jednogodišnji gusana, moj ljubimac Vuk je pobedio Gardaša. Njegov gazda je Milan Terzić. Verujem da će moj Vuk biti uspešan i u narednim godinama. Pitaju me kolege kad ću prirediti drugo izdanje knjige jer sam ispratio dešavanja od prvog do 26. Svetskog prvenstva. Valjda ću naći vremena i za to. Materijala ima koliko hoćeš - rekao je Terzić.

U ovoj ulici finale i 2011. Prethodni put u ovoj ulici, u finalu, sreli su se Krilo, dede dečaka koji je danas trijumfovao. Tada se moj ljubimac Majstor stvarno majstorski poneo i pobedio. Lazar Adamov Bilta morao je da mi čestita- prisetio se Terzić i naglasio da se u vreme parenja, mužjaci bore za naklonost ženki. U jatu koje prati prati mužjaka ima više ženki, ali mu je jedna miljenica. Njeno strastveno gakanje podiže gusanu adrenalin. Zato su slike guščijeg nadmetanja uvek iste. Dok se gusani šopaju krilima, oko njih su ženke koje ih bodre.

