HAJKA NA VUKA NA ZLATIBORU: Okupilo se 400 lovaca! Krenuli u juriš, a vreme im ne ide na ruku, jer NEMA SNEGA (VIDEO)

Po oblačnom vremenu, ali bez kiše i snega, pored strelišta u naselju Zova na Zlatiboru, okupljaju su od rane zore lovci. Uz kafu i poneku čašicu rakije spremaju se da krenu u tradicionalni lov na vuka. Ovo je 42. Sabora lovaca koje organizuje lovačko udruženje Zlatibor iz Čajetine pod pokroviteljstvom Lovačkog saveza Srbije, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i SO Čajetina.

Dok se prikupljaju i određuju grupe, predsednik LU „Zlatibor“ Mire Pantović kaže da će ove godine zajedno sa lovcima iz lovačkog udruženja iz Nove Varoši loviti vuka. To će biti na graničnom potezu, terenima Murtenice.

- Tu ima vuka. Ove godine već su odstreljena 4, a mislimo da ima još tri do četiri. Ovakav lov je potreban jer nam vrše veliki pritisak na jelensku divljač, koju smo dobili zajedno sa Novovarošanima preko ministarstva. Ako bi se vuk prenamnožio sav podmladak jelenske divljači bi bio uništen, jer je vuk savršen predator. Svake godine imamo štete i kod domaćinstava. Dodatno se komplikuje što štetu prave medvedi čiju ekspanziju imamo na Zlatiboru, a imamo i invaziju šakala kojih nije bilo do pre 4 do 5 godina. Do sada sve to držimo pod kontrolom osim medveda, koji je trajno zaštićena vrsta - kaže Mire.

U ovogodišnjoj hajci na vuka učestvuje oko 400 lovaca, od kojih je jedan dobar deo izašao u pogon, da natera vuka da dođe na čeku. Među saborašima lovcima, pored domaćih lovaca i lovaca iz cele Srbije, tu su i gosti iz Slovenije, Mađarske i Makedonije.

- Vreme nam ne ide na ruku, nema snega. Sve te vučije tragove je teško pratiti bez snega. Ranije, kada ima snega dan, dva ranije obiđemo lovište, vidimo tragove i znamo kuda su kreću. Sada idemo čisto na sreću - dodao je predsednik zlatiborskih lovaca i dodao da su njihovi ciljevi da zadrže brojnost divljače, održe članstvo, saboravanje i u nekom budućem vremenu obezbede dobre pogodnosti za lovni turizam, da pokušaju da uz brend Zltibora privuku svetske lovce od čega bi bilo više prihoda i od toga obnovili lovište i uradili još tehničkih objekata.

Među lovcima je i iskusni 74-godišnji Sreten Jovanović, lovac sa Zlatibora. On je prvog vuka odstrelio 1982. godine, kada je i počela organizovana hajka na vuka na Zlatiboru, a do danas u svojoj kolekciji ima 25 vukova.

- Da bi ulovio vuka potrebno je dobro oko, dobra ruka i najviše strpljenja. Vuk se čeka. U zimskom periodu ja ga čekam od 4 popodne do 7 ujutru. Došao, ne došao, mora to vreme da se bude na čeki otvorenih očiju i spreman da pucaš. I najvažnije, kada se pojavi da odrediš momenat kada pucati. Dakle, najvažnija je disciplina, jer vuk će uglavnom pre videti mene nego ja njega - kaže Sreten.

00:56 Na Zlatiboru počela hajka na vuka!

On je uspeo dva puta da jednim metkom ubije dva vuka.

- Dešava se. Zato kažem da je bitan momenat. Prvi put sam sačmom pogodio i to jednom belog vuka i sa tri vučicu. Ja sam praktično u nju pucao, ona je odmah pala, a on je pao posle 150 metara. Drugi put sam iz karabina uspeo da odstrelim dva vuka koji su bili jedan naspram drugog. Ali, to treba sačekati i istrpeti da se oni namontiraju. Znači, pustiš ih, pustiš i onda pucaš. Svaka brzopletost retko kada da urodi plodom, a mnoge ljude kada vide vuka udari adrenalin i nemaju strpljenja - kaže ovaj poznati lovac i dodaje da redovno izlazi u svaki lov.

Petar Perović iz Kotora na Zlatibor se doselio pre 15 godina i redovni je učesnik hajke na vuka.

- Radio sam 42 godine na prekookenaskim brodovima, prošao bombardovanja, gusare i topio se nekoliko puta, ali vuka nikada nisam ulovio. Jesam dvilje svinje, ali vuka ne, mada više idem u lov zbog druženja – kaže Petar.

Najmlađu učesnici su dvanaestogodišnji blizanci David i Pavle iz Užica.

- Došli smo sa ocem i dedom. Nama je ova četvrta hajka na vuka i redovni smo članovi LU „Zlatibor“. Išli smo i ranije u lov, sve je zanimljivo, a ponajviše druženje – kažu oni.

I dođe vreme da se krene na Murtenicu.

- Puca se vuk, šakal i može lisica. Budite oprezni, ugasite telefone, budite tihi nemojte se sastajati, na čekama ne smeju biti automobili. Polako u koloni krećemo. Dobar pogled! – poslednja su uputstva koja su lovci dobili.