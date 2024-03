SINU I SNAJI DOŠLA U GOSTE, PA ZAVRŠILA U BOLNICI! Vratila se, prošlo iha-haj a onda je stigao račun! Srpski gastarbajter šokirao

"Ako planirate da dođete u Englesku ovako turistički, da posetite prijatelje i rodbinu, obavezno uzmite privatno zdravstveno osiguranje... Evo šta se desilo jednoj mojoj koleginici...", započinje priču naš čovek a, kako sebe zove, Engleski gastarbajter, koji već neko vreme s porodicom živi u Britaniji, gde i radi.

On je pred kamerom ispričao iskustvo, na sreću, iz druge ruke, a reč je o situaciji koja je snašla njegovu koleginicu s posla - Induskinju kad joj je svekrva došla u goste.

foto: Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

Pošto se osećala loše, boli je glava, dobila proliv, ne može da jede, povraća, loše joj je, oni je povedu u Hitnu, a tamo je zadrže u bolnici, prvo ostane na intenzivnoj, pa na lečenju, sveukupno više od mesec i po dana.

Troškovi lečenja

- Čim joj je bilo malo bolje, vratila se kući, a na kraju snaji i sinu stigne račun - 100.000 funti?! A onda mi je koleginica rekla da je jedan dan na intenzivnoj koštao 2.500 funti plus lekovi što je ukupno 4.000 funti po danu, kaže gastarbajter dodajući da je bolničko lečenje nešto "jeftinije" - 1.500 funti po danu.

- Sva sreća da joj je sin pre dolaska kupio privatno zdravstveno osiguranje i to neko najbolje, koje je pokrilo 85 odsto troškova pa su njih dvoje morali da plate 15.000, što je isto mnogo.

Da nisu imali to osiguranjene, ne bi mogli to da plate, a ona tek, odakle ženi, došla iz Indije, 100.000 funti... A da sin nije platio, pošto je on sponzor na vizi, njega bi teretili i ona ne bi mogla više u Englesku da dođe.

Slično je i sa zemljama koje su van EU jer, ako se ne daj bože nešto desi, možete da bankrotirate, veli srpski gastarbajter u Engleskoj.

Kurir.rs/SĐP/Youtube Engleski gastarbajter