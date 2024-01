"U ZEMLJI SAM GDE IH SVE VIŠE NEĆE NI DECU, NI BRAK" Hoće da uživaju bez obaveza jer ovde je dete jako skupo! Gastarbajter šokiran

Odeš u poštu sa bebom, niko neće da te pusti preko reda... Kuče, dete, to je njima isto, kaže Aleksandar pa dodaje i koliko je para potrebno za jedno dete od rođenja do 21. godine

"Sve je više i više ljudi ovde u Engleskoj koji neće, ne žele da imaju decu nego hoće da uživaju u životu i neće da imaju nikakve obaveze, ni decu... I sasvim je normalno da ovde vidite ljude koji imaju pse i mačke i koji više vole životinje nego decu i ljude...

- Znam dosta ljudi ovde, i prijatelja i poznanika na poslu od kojih većina nema decu i neće da ih imaju... Postali su mnogo sebični, gledaju samo sebe, da potroše na sebe, neće da žive ni u braku, da se uzmu, da žive kao muž i žena... Kao ljudi dosta su sebični, misle samo na sebe... Ulaze u vezu, svako donosi svoj kapital i žive zajedno dok sve to funkcioniše, kupuju zajedno nekretninu, a kad vide da ne ide, raziđu se - veli Aleksandar koji se na Jutjubu predstavlja kao Engleski gastarbajter i koji kamerom beleži detalje iz svakodnevnog života u toj zemlji - svoje utiske kako se stvarno živi u Engleskoj, koliko život tamo košta, ali i njihove navike koje su nama u Srbiji neobične i strane.

- Generalno, Engleska je zemlja koja nije toliko naklonjena maloj deci, ovde je jako skupo imati decu. Nedavno sam čitao članak, radili neko istraživanje po kojem vas jedno dete - od trenutka kad se rodi pa dok ne završi fakultet, košta više od 200.000 funti (skoro 240.000 evra).

- Onda sam pomislio ovo nije normalno, to je bezveze, nije tačno... Ima ovde i dobrih stvari koje su dobre za decu - garderoba za decu... možete da odete u Primark i kupite za jako male pare garderobu za dete, isto tako bebi-oprema, pa formula, mleko koje piju bebe do godinu života, to vam je ovde jeftino 10 funti jedna kutija od 800 grama, to je ovde smešna cena, pa pelene isto, koštaju 90 penija 24 pelene, a 3,5 funti pakovanje od 90 komada, cene su jako pristupačne - kaže Engleski gastarbajter.

Odeš u poštu sa bebom, niko neće da te pusti preko reda, kuče, dete, to je njima isto - Ja pričam o prosečnoj porodici koja želi sve najbolje svom detetu da pruži, njih će jedno dete sigurno da košta 200.000 od dana otkad se rodi pa do 21 godine života. To je jedan od razloga što većina ovde neće da ima decu, pogotovo kad imate dvoje dece treba vam duplo, 400 000 funti, nego žele da uživaju u životu, da kupe auto, kuću, da putuju, pa se dešava da više vole pse i mačke nego bebu ili dete... Odete u poštu s bebom niko neće da vas pusti preko reda, isto tretiraju i kuče i bebu, to je njima normalno, a ja mislim da je svrha života da imaš decu...

- Ali ono što nije dobro jeste kad žena ode na porodiljsko, plaćena je 9 meseci. Problem je u tome što je ona plaćena tako da prvih 6 nedelja dobija 90 odsto od 100 odsto svoje plate. A preostale 33 nedelje dobija 170 i nešto funti nedeljno, što je mesečno oko 650 funti, a što je jako malo... Recimo, žena ima platu 2.000 funti, a prvi mesec primi 1.800. Onda žene shvate da s tim parama ne može da se preživi i vraćaju se na posao već posle 6 meseci, prekidaju porodiljsko iako imaju pravo da ostanu godinu ili dve, jedino što neće biti plaćene, ali posao ih čeka - objašnjava Aleksandar.

Vrtići su ovde nenormalno skupi

- Vrtići su ovde nenormalno skupi - sat vremena 9 funti, pa 5 dana u nedelji, ceo mesec... Ako dete ide redovno, dobijete neki popust ali vas košta 1.500-1.600 i skuplje, a to je najjeftinije! Kad date dete u vrtić, žena radi za 2.000 a platite 1.500... Da li se isplati pa još svaki mesec ako je dete bolesno mora godišnji, bolovanje, neplaćeno... Većina žena ostane kod kuće pa onda rade neke noćne smene, ludačke kombinacije, pola radnog vremena, vikendom kad je muže kod kuće pa on može da pričuva...

- Čak i ako radite i za dobru platu, a to je ovde 3.000 funti, a imate dvoje dece, opet ode cela plata - veli Aleksandar.

Dečiji dodatak

Dečiji dodatak za prvo dete jeste 100 funti mesečno, a za svako sledeće dete umanjen je iznos 60-70 funti, a postoji i suludi zakon koji kaže da ako jedan od partnera zarađuje više od 50.000 funti godišnje, taj dodatak na kraju godine mora da vrati?!

- A ako ima 60.000 funti godišnje, mora da vrati sve državi, a onaj sa 55.000 mora da vrati 50 odsto nazad državi, odnosno 600 funti. Onaj sa 58.000 mora da vrati 80 odsto... Ako jedan u porodici samo zarađuje, recimo, više od 80.000 ne dobija ništa, odnosno mora da vrati sve, a ako muž i žena oboje zarađuju po 40.000 ne moraju da vrate ništa?!

Drugi izdaci

Recimo, dečji rođendan za 2 sata 500-600 funti, pa onda "afterskul klub" ako dete mora da ostane duže posle škole jer vi radite i to se plaća...

Ali najveći problem je kad napuni 18 i upiše fakultet!

Godinu dana fakulteta je 9.250 funti, a traje tri godine.

- Znači, morate da pripremite u kešu 28.000 funti pa plus smeštaj, bar 500, pa prevoz i hrana još 500, što znači još 10.000 funti godišnje preko za sve to ostalo... Što znači izađe 20.000 godišnje, a za tri godine fakulteta 60.000, kaže on i dodaje:

- Mnogi to ne mogu da priušte pa deca uzimaju studentski kredit koji vraćaju 10 godina ali ni to više nije povoljno jer su kamate jako visoke.

Kad se sve to sabere, više od 200.000 je potrebno ako želite da dete ide u normalnu školu, vrtić, fakultet...

