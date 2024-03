SITAN GRAD PADAO U UŽICU, DVAPUT! Sunčano jutro začas se pretvorilo u tmuran dan (FOTO)

Sitan grad zahvatio je u dva kratka navrataUžice i okolinu. Prepodnevno sunčano jutro se oko 13 časova pretvorilo u tmuran dan.

Grad veličine graška padao je u dva navrata po nekoliko minuta, povremeno prelazeći u kišu. Štete nije bilo.

Loše vreme nije uticalo na nemanje struje u pojedinim užičkim selima. U užičkoj elektrodistribuciji su saopštili da zbog radova na zameni stubova i rekonstrukciji distributivne mreže danas u periodu od 8 do 17 časova doći će do prekida snabdevanja strujom kod trafostanice u Drežniku na izvodu prema Košuti.

foto: Z.G.

I sutra do subote će u terminu od 8 do 17 časova bez struje biti potrošači u Ravnima, koji se snabdevaju strujom sa trafostanice Dikovići. Takođe u sredu, u periodu od 10 do 12 časova, snabdevanje strujom biće obustavljeno na područjima Lokve, Crkvara, Rastove kose, Sarića osoje i Mendinog brda.