PRED SRBIJOM SNAŽAN CIKLON, PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM, NA PLANINAMA SNEG: Sledi burno vreme, u ovim delovima će pljuštati kiša

Nakon kratkotrajnog, ali osetnijeg zahlađenja, Srbiju je pred kraj dana zahvatilo razvedravanje. Ostalo je i dalje prohladno, pa će tokom večeri biti vedro i hladno. Ipak, vikend pred nama doneće nam osetno toplije vreme, ali će se nastaviti promenljivo, piše meteorolog amater Đorđe Đurić u novoj prognozi vremena za Srbiju.

U Srbiji u subotu ujutro hladno, ponegde i slab mraz. Tokom dana biće toplo, uz dosta sunčanih perioda. Na jugu i zapadu tokom dana sledi naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ova oblačnost u toku večeri doneće i ostalim predelima Srbije prolaznu kišu.

Jutarnja temperatura biće od -2 do 6°C, maksimalna dnevna od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

U nedelju još toplije. Očekuje se sunčano. Maksimalna temperatura biće do 21°C, u Beogradu do 20°C.

Početkom sledeće sedmice naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura u manjem padu, ali će biti i dalje toplo. Maksimalna temperatura biće oko 15°C.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se zahlađenje i pad temperature na 10°C. Kiša će padati u nižim, sneg u planinskim predelima.

Prema kraju sledeće sedmice stabilizacija vremena i porast temperature vazduha.

Inače, za vikend i početkom sledeće sedmice u Srbiji će duvati umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno sa olujnim udarima, na jugu Banata od 80 km/h.

Dakle, Srbija će narednih dana biti pod uticajem veoma snažnog ciklona sa Atlantika, a potom i sa centralnog Mediterana.

