DRVO IM RASTE IZ KUĆE! Porušili staru, krenuli da zidaju novu, deda ni da čuje! Zavetovao ih da ga ne poseku, pa se ovako dosetili

Priča je stara dve decenije, ali se i danas pamti, rado gleda i prepričava!

Naime, jedan deda iz Vojvodine zavetovao je svoje naslednike da ne poseku drvo zbog izgradnje kuće. Kud će, šta će dedu su morali da poslušaju pa su podigli kuću oko drveta koje je tada, kako je zabeleženo na snimku od pre 20 godina, i dalje raslo iz kuće.

To je tada zabeležio Bora Otić, televizijski i radio-voditelj, tvorac kultne emisije „5kazanje“ čija se izdanja i danas gledaju na njegovom Jutjub kanalu.

- Bila je tu stara kuća, pa smo je porušili i rešili da pravimo novu. Deda pokojni tad je bio živ i nije dao da se drvo poseče iako je plan predviđao tako. "Radite šta znate, izmenite plan, ali ja ne dam da se drvo poseče", pričali su tada Bori naslednici dodajući da je reč o četinaru a pošto je deda bio u Bosni godinama to ga je podsećalo na Bosnu.

- I tako da smo temelj salili, ozidali zidove, i na kraju i odustali i to nam je sad ljubimac već 28 godina, ispričao je dedin naslednik pre čitavih 20 godina dodavši da je to sad u njihovom kraju atrakcija.

- Sad ja kao unuk dedin hoću to da održim - veli on i pokazuje kako sve to izgleda unutra...

- A kako ga koristite unutra kao čiviluk? - upita ga Bora na šta se unuk nasmejao i rekao ne, pa dodao da je drvetu lepo unutra, ima i grejanje, još ga i redovno zalivaju a sve oko njega je u pločicama pa mu je fino.

Opisao je i šta se dešava kad pada kiša.

- To je naš kućni ljubimac, živi na tom mestu, sto i više godina - pričao je unuk pre dvadesetak godina a praunuka Milica, tada još devojčica, govorila je da se njeni drugari čude.

