KRKOBABIĆ: Miholjski susreti bukte Srbijom LJUBIVOJE RŠUMOVIĆ: Da Evropa čuje cela za Miholjske susrete sela

"Miholjski susreti sela i ove godine bukte Srbijom u 113 opština, od 1. juna do 1. novembra. Posebnu radost pričiniće nam naši ljudi sa Kosova i Metohije koji u Orahovcu organizuju svoje susrete“, poručio je danas u Palati Srbija ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, posle potpisivanja ugovora sa predstavnicima lokalnih samouprava, koje će dobiti sredstva za održavanje manifestacija.

foto: Miloš MIškov

Susreti će ove godine okupiti 1.775 sela, a biće uključeno rekordnih 250.000 učesnika i posetilaca širom Srbije. Uz sportske i folklorne igre, gastronomske specijalitete i zabavni program za sve generacije Paraćin i Kanjiža, već 1. juna, u svojim selima, „otvoriće“ susrete, a narednih vikenda - 8, 15, 16 i 22. juna oriće se sela Kruševca, Koceljeve, Niša, Valjeva, Vlasotinca, Doljevca, Ade, Babušnice i Vršca.

foto: Miloš MIškov

Predsednik Komisije po ovom programu, naš poznat pesnik Ljubivoje Ršumović prisutnima se obratio stihom „Da Evropa čuje cela za Miholjske susrete sela“ i poručio:

"Već četiri godine organizujemo Miholjske susrete na radost i polzu ove naše, mnogi misle male zemlje, ali za nas najveće koju imamo.“

foto: Miloš MIškov

Užice četvrti put organizuje Miholjske susrete. Prema rečima Mirjane Radivojčević, pomoćnika gradonačelnice, ovog septembra na susretima u selu Drežnik očekuju više od 1.000 posetilaca.

"Biće dočekani uz sportska takmičenja, odličnu hranu, muziku i koncerte. Svake godine manifestacija se seli u drugo selo, koja se međusobno utrkuju da budu domaćini Miholjskih susreta“.

foto: Miloš MIškov

Prvi put program pripremaju stanovnici Opštine Malo Crniće.

“Radujemo se što ćemo ove godine učestvovati, jer je ovo izuzetno važna manifestacija. Mnogo stanovnika iz naših sela radi u inostranstvu i za njih je to prilika da se jednom godišnje okupe i druže. Spremamo bogat program koji uključuje i defile fijakera“, rekao je predsednik opštine Mališa Antonijević.

Podsećamo, podnosioci prijave na ovaj javni konkurs su jedinice lokalne samouprave, koje same osmišljavaju programe za stanovništvo sela sa svoje teritorije, a imaju na raspolaganju do 500 hiljada dinara. I ove godine bili su maštoviti, pa su osmislili raznovrstan program. Od čuvenog seoskog višeboja, tradicionalnih nastupa folklora, izvornog pevanja, sviranja gusala i tambura, preko slikanja i literarnih sadržaja do zanatskih i primenjenih umetnosti - izrade rukotvorina, suvenira, tkanja, štrikanja, veza, pletenja. Na repertoaru su i igre za penzionere, izbor za najlepšu pastiricu, maskembali za decu, koncerti, izložbe slika.

Kalendar manifestacija sa mestom održavanja i planiranim aktivnostima biće objavljen na sajtu Ministarstva za brigu o selu, za sve koji žele da ih posete tokom ovog leta i jeseni.