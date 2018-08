Na jubilarni Sea Dance stižu i Bajaga, Rambo i majstori latino zvuka!

Plejadi kultnih imena, hitmejkera i izvođača svetske i regionalne muzičke scene na ovogodišnjem petom jubilarnom Sea Dance festivalu pridružiće se i bend čije je ime neraskidivo vezano za rock ovih prostora, sastav Bajaga i Instruktori! Momčilo i ekipa stižu na glavnu festivalsku binu, Main Stage, u subotu 1. septembra, da u horu sa fanovima zapevaju neke od najvećih hitova koji su ih smestili u sam vrh rok scene, kao i neke od numera sa aktuelnog albuma "U sali lom".

Istog dana na glavnu festivalsku binu i predivnu plažu Buljarica u Budvi stiže i jedan od najautentičnijih umetnika sa prostora Balkana, svetski mega-car Rambo Amadeus! Publika ovogodišnjeg festivala imaće priliku da čuje neke od njegovih sjajnih numera "Balkan boj", "Urbano, samo urbano", "Euro neuro" i druge.

foto: Promo

Dugoj listi sjajnih izvođača na Sea Dance festivalu pridružiće se i krosover sastav iz Niša Stereo Banana, internacionalna DJ zvezda Vito Mendez, kao i podgorički DJ Lado Raičković.

Uzbudljivo će biti i na Latino bini, gde će talas zavodljivih latino ritmova dalekih i egzotičnih zemalja zapljusnuti tirkiznu uvalu Buljarica u Budvi, a magija atmosfere karnevala uz izuzetno energične plesove salsa, mambo, merengue, rumba, bachata, bomba i plena učiniće festivalske dane i noći još vrelijim. Na Sea Dance stižu miljenici publike Choma, DJ Sesha, Sambakinhas, koji će uz razigrane performanse zabavljati publiku u petak 31. avgusta i subotu 1. septembra tokom dnevnog i večernjeg programa festivala. I to nije sve, ljubitelje dobrog zvuka očekuje i Silent Dance uz muziku koju će za sve posetioce puštati Milan Kovačević, Dirty i Mr Fanatik.

foto: Promo

Svoje nastupe na petom jubilarnom izdanju Sea Dance festivala koji će biti održan od četvrtka, 30. avgusta do subote, 1. septembra plaži Buljarica u Budvi potvrdili su Nile Rodgers & Chic, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Alice Merton, Dax J, Lost Frequencies, Burak Yeter, Antigone, Francois X, Shlømo, Eagles & Butterflies, Filatov & Karas, Sofia Rodina, Marko Nastić, PTU Live, Hladno pivo, Van Gogh, Marko Louis, Sajsi MC , Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Bassivity Showcase, Lag, Vakat AKA Aleksandar Grum, Forest People, Gillerz & Be Good, Ilija Đoković, Sugar Lobby, Monosaccharide, Bodzie, Popi Divine, Mr. Lekka, Branko Vuković, Buba, Vegim & Flekitza, Ana RS, TZ Project, ČX, Sabinaa, Jan De R, Danny Cruz, Rosske, Oysha, Mirko i Meex, Lucky Dee, Cavin Viviano, Mark funk, Vll & Vash, Drop Department, Divolly & Markward i mnogi drugi.

Šljunkovita obala obgrljena pojasom borove i listopadne guste šume i tri stotine godina starim maslinjakom, čini Buljaricu pravom zelenom oazom i savršenom lokacijom za duge letnje festivalske noći, praćene sjajnim dnevnim žurkama uz najbolje društvo, koktele i zvuk talasa!

foto: Promo

Ulaznice po promo ceni samo do srede 22. avgusta!

Kompleti ulaznica za tri dana festivala mogu se kupiti po ceni sa 40% popusta, od 2.990 dinara, samo do srede 22. avgusta. U prodaji su i dnevne ulaznice i to po ceni od 1.800 dinara po danu. Pored redovnih ulaznica, u prodaji se mogu naći i ulaznice za VIP zonu ovogodišnjeg festivala. Vlasnici VIP Gold ulaznica uživaće pogodnosti u vidu posebnog pulta za zamenu narukvica, zasebnog ulaza na festival kao i pristupa VIP terasi. Cena VIP Gold paket ulaznica za sva tri dana iznosi 12.000 dinara. Ulaznice su dostupne putem zvaničnog sajta festivala seadancefestival.me, a u ponudi je i smeštaj i organizovan prevoz iz Srbije.

(Promo tekst - Foto: Promo)

Kurir

Autor: Kurir