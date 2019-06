WHITESNAKE GOTOVO RASPRODAT: Ostao samo deo ulaznica za tribine

Ulaznice za sutrašnji Whitesnake koncert na stadionu Tašmajdan su planule – rasprodat je Fan pit i parter, a još uvek se mogu nabaviti ulaznice za tribine

Zbog ogromnog interesovanja u zemlji i regionu, beogradski koncert Whitesnakea koji se održava u četvrtak 27.juna na Tašmajdanskom stadionu samo što nije rasprodat!

foto: Promo

Organizator apeluje na fanove da što pre obezbede svoje ulaznice na svim prodajnim mestima Ticket Visiona i online na www.tickets.rs , jer iste neće moći da se kupe na dan koncerta na Tašmajdanu.

Sve je spremno za peti prestonički koncert u čuvenog Davida Coverdalea i njegove Belouške, a publika nestrpljivo očekuje poznate hitove ’’Is This Love’’, ’’Fool For Your Loving’’, ’’Still Of The Night’’ kao i numere sa novog albuma ’’Flesh & Blood’’.

foto: Promo

Specijalan gost Whitesnakea je maestralni Nikola Pejaković Kolja sa svojim bendom, čija svirka predstavlja fantastičan intro za nastup glavne zvezde.

Satnica za sutrašnji koncert je sledeća:

19:00 – Ulaz

20:00 – Nikola Pejaković Kolja

21:00 – Whitesnake

Foto: Promo

Kurir