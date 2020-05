Čuveni Dan Tana ekskluzivno večeras na K1 Televiziji u emisiji ,,Šta sam tebi & ko sam sebi`` od 22h

Večeras u 22h na K1 Televiziji u emisiji „Šta sam tebi & ko sam sebi“ gostuje živa legenda Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Dan Tana.

On će ispričati gledaocima o svom trnovitom putu do zvezda, preko Holivuda i vrhunskog fudbala, do kultnog restorana koji već decenijama posećuju najpoznatiji gosti iz svetskog džet seta.

foto: Promo

Voditelj Ivan Stanković je insistirao da njega i publiku Tana nauči koja je tajna velikog uspeha i kako je dosanjao američki san.

Jednostavno je, moraš da si hrabar, kad počneš nešto moraš to i da završiš, ne možeš sam da zaradiš pare, moraš da imaš ljude oko sebe, ekipu oko sebe, kao tim u fudbalu, isto tako u ugostiteljstvu, u filmskoj industriji. Ako nemaš dobru ekipu sa sobom, nećeš uspeti! Ja sam uspeo zahvaljujući tome što sam imao radnike i saradnika koji nisu radili za mene, nego sa mnom! – odgovorio je Dan Tana.

Dan Tana se na kraju najviše proslavio čuvenim restoranom koji je kasnije prodao, uprkos činjenici da je vaspitavan da se od takvog posla kloni.

Moja mama me zaklela da nikad ne otvorim restoran, pošto su moj deda i tata imali restoran „Složna braća“ ovde u Beogradu. Tata je toliko radio da nije uopšte dolazio kući, nisam ga viđao, bio je na poslu od šest ujutru do ponoći, dva ujutru ponekad. Zato sam ja odrastao sam sa mamom. Ona me je zaklela da nikad ne otvorim restoran. To sam uradio tek kad je umrla.

Malo je poznato da je Dan Tana jedan od poslednjih ljudi koji je video i pričao sa Merlin Monro, samo dva dana pre njenog tragičnog odlaska.

foto: Promo

Ovu i još mnogo nepoznatih holivudskih priča, odgledajte i odslušajte večeras u emisiji „Šta sam tebi & ko sam sebi“, samo na K1 Televiziji.

Promo tekst

Kurir