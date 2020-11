Želite li da što više klijenata pronađe Vaše proizvode i usluge na internetu? Reklamirajte svoju firmu na portalu Moja delatnost

Zbog mera koje se savetuju protiv (pre)čestih poseta poslovnicama ili socijalnog udaljavanja u borbi protiv COVID-19, potrošači rešenje pronalaze putem interneta. Upravo zbog toga je ključno vreme za firme, da stvore ili optimizuju svoje postojeće prisustvo u online svetu.

Pred nama su vremena u kojima će pojačano prisustvo na internetu biti ključ za uspešno poslovanje Vašeg biznisa.

Ako imate preduzeće koje i dalje posluje bez vidljivosti na internetu, krajnje je vreme za promenu kako ne biste nestali među žestokom konkurencijom. Reklama na internetu je trenutno najsigurnija i najefikasnija metoda za promociju proizvoda ili usluga i održavanje kontakta sa kupcima.

Bez obzira na to koliko veliku bazu redovnih kupaca već imate i koliko su Vas uspešno zadovoljni klijenti hvalili, morate da znate da će vaši redovni kupci koristiti internet kako bi došli do Vaših kontakata, kao i do dodatnih informacija o Vama.

foto: Promo

Vidljivost na internetu predstavlja sadašnjost i budućnost uspešne prodaje

Jasno Vam je da treba da se prilagodite, ali nemate vremena, znanja niti velikog budžeta za ulaganje u digitalne strategije? Bez brige.

Rešenje je brzo, pristupačno i jednostavno. Istaknite svoje poslovanje prijavom na portal Moja delatnost i budite sigurni da ste postavili čvrste temelje za dugoročno i efikasno povezivanje klijenata na internetu.

foto: Promo

Digital Azut d.o.o. omogućava brzo, efikasno i pouzdano prisustvo kompanija na internet portalu Moja delatnost, koji je prilagođen najnovijim trendovima u digitalnom svetu i personalizovan za brend, uslugu ili proizvod koje kompanija nudi.

Vi se posvetite svom poslu, a naš tim saradnika koji kreiraju portal Moja delatnost - prodavci, autori tekstova, dizajneri i programeri će se pobrinuti da budete vidljivi i pronađeni na internetu.

Stvaramo kvalitetan sadržaj za Vas i izdvajamo najvažnije informacije, kako bismo posetu Internetu pretvorili u kontakt sa klijentima i kupovinu.

foto: Promo

Zašto se registrovati

Ne znamo šta nas čeka u budućnosti, ali znamo sigurno da ćete imati najviše koristi ukoliko počnete da radite na svojoj vidljivosti na internetu sada, i time se ujedno pripremite za digitalizaciju u budućnosti.

Za optimizaciju Vaše vidljivosti na internetu, jedan od najvažnijih faktora za početak je taj što klijenti imaju tačne kontakt informacije - ime, adresu, broj telefona.

Nakon toga sledi radno vreme, vizuelni i pisani sadržaj, koji za Vas pripremamo na način koji se izdvaja od konkurencije.

Ukoliko već imate web adresu ili profile na društvenim mrežama, ali ih ljudi ne pronalaze, ne brinite, uz pomoć portala Moja delatnost Vam garantujemo veću posećenost.

Nakon uspešnog završetka registracije, dobićete i korisničke podatke koji vam omogućavaju da ažurirate svoje kontakte, dodate fotografije i odgovorite na primljene poruke od klijenata. Sve ovo takođe za Vas po želji menja i naša besplatna tehnička podrška, tako da ćete sigurno uštedeti vreme i novac.

foto: Promo

Želite da Vas nađe što više klijenata? U roku od samo 24 sata možete da istaknete svoju firmu na portalu Moja delatnost

Registrujte se OVDE i već sutra omogućite pristup do Vaše firme na Internetu

Digital Azut d.o.o. Makenzijeva 53, 11000 Beograd T: 064 811 2309 E: info@moja-delatnost.rs W: https://www.moja-delatnost.rs/ PIB: 111018476

Kurir