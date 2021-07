EŠERIHIJA: Bakterija koja zadaje muke svima, a široko je rasprostranjena

Ešerihija (Escherichia coli) je bakterija iz roda Escherichia i potiče iz prodice Enterobacteriaceae. Ova bakterija je široko rasprostranjena u prirodi i nalazi se prirodno u crevima ljudi i životinja gde potpomaže varenje hrane. Često se može pronaći u stolici, vodi i hrani i u tom slučaju služi kao indikator fekalne kontaminacije.

Ešerihija je gram negativna bakterija koja je u većini slučajeva potpuno bezopasna i čak korisna jer može pomoći u lakšem varenju hrane i kod ljudi i kod životinja. Ipak, jedna vrsta Ešerihije koli pod oznakom O157:H7 proizvodi toksin pod imenom Shiga.

Ovo je jedan od najmoćnijih toksina koji mogu dovesti do crevnih i urinarnih infekcija.

Iako u principu, sama bakterija nije štetna kada se nalazi u digestivnom traktu problem obično nastaje kada se ona posredstvom hrane ili pića unese u organizam. Ukoliko se Ešerihija nađe u krvotoku ili urinarnom traktu može doći do pojave infekcija koje se uglavnom leče do deset dana, ali u nekim slučajevima situacija može biti i ozbiljnija.

Kao najteže posledice infekcija Ešerihijom javljaju se problemi sa bubrezima, respiratorna oboljenja pa čak i meningitis.

Ešerihija je veoma uporna i dosadna bakterija koja se mora na vreme prepoznati i ukloniti iz organizma.

Kako se prenosi Ešerihija

Ova bakterija je veoma otporna i može da preživi čak i bez kiseonika.

Ono što je pogubno za nju jeste visoka temperatura.

Na temperaturi iznad 60 stepeni ona ne može da opstane duže od 15 minuta. Ešerihija se često nalazi u stolici sisara, a prenos može biti veoma lak. Naime, najveći prenosioci Ešerihije su muve koje sa kontaminiranih fekalija sleću na hranu ili vodu, pa čak i otvorene rane na koži.

Na taj način Ešerihija lako ulazi u krvotok i može biti veoma opasna. Možemo zaključiti da se Ešerihija najčešće prenosi kontaminiranom hranom, pićem, ili posredstvom drugih ljudi odnosno korišćenjem zajedničkih toaleta. Veoma je važno da se hrana termički obradi pre konzumiranja kako biste bili sigurni da Ešerihije nema.

Treba obratiti posebnu pažnju na sledeće namirnice:

mleveno meso

voće i povrće

mleko i mlečni proizvodi

Mleveno meso može biti kontaminirano Ešerihijom, te se preporučuje obavezna termička prerada pre jela.

Takođe, vodite računa o nepasterizovanim mlečnim proizvodima i uvek ih pre upotrebe termički obradite.

Voće i povrće je obično kontaminirano posredstvom zagađene vode za pranje istog. Zato dobro operite svoje namirnice nakon kupovine i neposredno pre konzumacije. Izbegavajte i korišćenje javnih toaleta i redovno perite ruke.

Ešerihija simptomi

Najčešće se javljaju dve vrste infekcija u ljudskom organizmu koje su izazvane Ešerihijom.

To su stomačne infekcije i urinarne infekcije. One uglavnom nisu ozbiljne i samo lečenje traje do 10 dana nakon čega je potrebno ponovo proveriti prisustvo Ešerihije.

Kada se radi o stomačnim infekcijama one su najčešće praćene sledećim simptomima:

mučnina

grčevi u stomaku

dijareja (ponekad sa primesama krvi)

zamor

povišena temperatura

Simptomi se javlja svega nekoliko dana od kontaminacije, a ponekad to može biti čak i sutradan.

Uglavnom nisu ozbiljni i ne zahtevaju neku posebnu terapiju, ali je važno na vreme prepoznati simptome i obratiti se lekaru. Preporučuje se da se za vreme trajanja simptoma vodi više računa o hidrataciji organizma jer se zbog tečne stolice i povraćanja gubi dosta tečnosti iz organizma te često dolazi do dehidratacije, naročito kod dece.

Kod urinarnih infekcija čiji uzročnik je Ešerihija uočljivi su simptomi:

peckanje ili bol pri mokrenju

učestalo mokrenje

crvenilo na genitalijama

urinarna hitnost

temperatura

Ešerihija - dijagnostifikovanje

Ešerihija se relativno lako dijagnostifikuje. Odmah nakon pojave simptoma trebalo bi da se obratite svom lekaru.

Dijagnoza se uspostavlja nakon pregleda opšteg stanja, palpiranja abdomena i uzimanja anamneze, nakon koje slede i laboratorijski testovi za potvrdu dijagnoze. To su uglavnom analiza urina i stolice koja bi trebalo da vašem lekaru da uvid u postojanje bakterije u crevima ili urinarnom traktu, ali i u kojoj koncentraciji.

Nakon uspostavljene dijagnoze dobija se predlog lečenja i savet, a ponekad se rade i kontrolni testovi urina i stolice nakon 7 do 10 dana.

Ešerihija lečenje

Kada je u pitanju crevna infekcija ona najčešće prolazi sama od sebe u roku od 6 do 8 dana.

Preporučuje se da za to vreme pacijent koristi probiotik i vodi računa o ishrani i pravilnom hidriranju kako bi se izbegla dehidratacija i pogoršanje simptoma. U nekim slučajevima lekar može preporučiti i upotrebu nekih antibiotika.

Međutim, ako je temperatura povišena i jedan d simptoma jeste i krvava stolica, antibiotici se ne preporučuju.

Moguće je da je uzrok bolesti Shiga toksin koji u kombinaciji sa antibioticima ima teže posledice i brže se proizvodi.

Zato najveći broj lekara za stomačne infekcije nastale usled Ešerihije, ne leče medikamentima već preporučuju prirodne preparate poput čaja od brusnice, peršuna i slično.

Za urinarne infekcije lečenje je skoro identično. Izbegava se upotreba antibiotika, preporučuju probiotici i prirodni čajevi kao i ulje divljeg origana koje je pokazalo fantastične rezultate.

Ešerihija je u većini slučajeva bezopasna, ali može napraviti ozbiljnije probleme kod osoba sa oslabljenim imunitetom, dece i trudnica, zbog čega oni spadaju u rizičnu grupu.

Jednogodišnji kontrolni pregled urologa i gastroenterologa može vam pomoći u prevenciji ozbiljnijiih oboljenja koje Ešerihija može izazvati u krajnjem slučaju i zatajenja bubrega.

