POSLE EXITOVOG FESTIVALA U BUGARSKOJ, STIŽU NOVA IMENA ZA SEA DANCE: Surreal, Fox, Sajsi MC, Klinac

Nakon uspešnog lansiranja Sunland festivala u Bugarskoj, koji je posetilo više od 15.000 ljudi, kroz Exitova dva festivala ovog leta prošlo je gotovo 200.000 posetilaca, a ta brojka će se dodatno uvećati jer sledi veliko finale letnje sezone uz Sea Dance i predivnu jadransku obalu. Kvalitetan lineup najvećeg crnogorskog festivala, koji predvode internacionalne muzičke zvezde upravo je pojačala moćna Gang postava najslušanijih izvođača sa ovih prostora, te na glavnu festivalsku binu stižu vodeće ime trap scene Surreal, regionalni trap guru Fox, srpska reperka Sajsi MC, Klinac, Ognjen, Muha i O.G. feat Distortion. Oni će rame uz rame sa već objavljenim izvođačima – superzvezdom nove generacije Borisom Brejchom, jednim od najvećih elektronskih umetnika današnjice Maceo Plexom, vodećim tandemom savremene elektronske scene, velemajstorima Tale Of Us, planetarnim hitmejkerima Meduzom, multutalentovanim umetnikom Satorijem, rock legendama Bajagom i Instruktorima, trap kraljicom Senidom, maestralnim reperom Vojkom V, osiječkim treperom Z++ i domaćinima – hip hop tandemom Who See nastupiti na sedmom izdanju Sea Dance festivala, koji će ove godine trajati četiri dana, od 26. do 29. avgusta na tirkiznom beskraju budvanske plaže Buljarica. Surreal je jedan od najtraženijih izvođača na regionalnoj rap/trap sceni. Njegov neposredan i originalan stav, kao i hitovi „Ja sam u gasu“, „Budva Kopaonik“, „Na minut do mora“, „Hoću s tobom da se smuvam“, „Seks, zdravlje i pravoslavlje“, „Hollywood“, „Flex“, „Kada pada onda lije“ doneli su mu vrtoglavu popularnost širom Balkana i milionske preglede na YouTube-u i striming servisima.

Fox je direktno zaslužan za popularizaciju novog hip-hop talasa na Balkanu i smatra se rodonačelnikom trap žanra. Njegova popularnost kreće uzlaznom putanjom uz pesmu „Sujetu zaboravi“ i album „Trap Guru Trap Boss“ koji nailazi na sjajne reakcije i postaje klasik svog žanra. Pridruživši se Bassivity ekipi, objavljuje seriju veoma uspešnih singlova, koji uz atraktivne spotove postaju instant hitovi za YouTube i meme generacije i na taj način postiže mejnstrim popularnost, dok numere „FuccBoi“, „Šurim Bika“, „Influencer“, „Par dana“ i „Adrenalin“ zajedno broje na stotine miliona pregleda. Sajsi MC je skoro 20 godina na srpskoj rep sceni, prvo u okviru benda, a onda i samostalno. Objavila je četiri albuma i veliki broj singlova, i ostvarila brojne saradnje s muzičarima iz Srbije i regiona. Pesma „Mama“ donela joj je mnoštvo fanova, ali i pokazala da će njeno stvaralaštvo provocirati i ukazivati na društvene fenomene. Neke od njenih najpoznatijih pesama su i „Antifa kučke“, „Nadrkano hodanje“, „Lokal Beogradizam“. Trap senzacija i trenutno najpopularniji mladi hitmejker na Balkanu Klinac, mladi reper Ognjen, koji izlazi iz okvira andergraunda, zvezda u usponu – mlada sarajevska reperka Muha i lokalci O.G. feat Distortion predstavljaju novi talas najmlađih hip hop/trep izvođača iz Gang porodice.

Sunland festival – najmlađi član Exitove festivalske familije

Premijerno izdanje Sunlanda, novog festivala iz Exitove porodice, održano je proteklog vikenda pred 15.000 ljudi na jednoj od najimpresivnijih plaža u Bugarskoj – očaravajućoj Perli u blizini grada Primorsko. Tokom tri festivalske noći publika je imala prilike da uživa u nastupima Nine Kraviz, IAMDDB, Offenbacha, Matadora, Tijane T i mnogih drugih. Izvođači su posebno pohvalili lokaciju Sunlanda i kompletno festivalsko iskustvo, pa je tako Nina Kraviz na bugarskoj obali provela čak tri dana, a Ofenbach su se posle svog nastupa na festivalu provodili do jutra, uz lokalne DJ-eve. Bezbednosni protokol ulaska na festival

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori. Na festival će moći da uđu svi koji su dobili makar jednu dozu vakcine, svi koji imaju dokumentaciju da su preležali koronu (dokument ne stariji od 180 dana) ili svi koji poseduju negativan PCR ili brzi antigenski test. Aktuelne cene ulaznica i dalje po promo cenama

Interesovanje za ovogodišnji Sea Dance festival je izuzetno veliko, te se ulaznice ubrzano rasprodaju. U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontingent festivalskih ulaznica za Sea Dance Festival 2021. po promo ceni od 3.590 dinara i uz uštedu od 40 odsto u odnosu na finalnu cenu, kao i jednodnevne ulaznice, po promo ceni od 1.800 dinara za četvrtak, petak i subotu, odnosno 2.220 dinara za nedelju, uz 40 odsto popusta. Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigs Tix prodajne mreže. Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Sea Dance Festivala. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.

