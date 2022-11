ODLIČNA ZARADA I BRZO ZAPOSLENJE: Ova zanimanja donose dobar posao u Beogradu i bez završenog fakulteta

Određena zanimanja, koja podrazumevaju srednjoškolsko obrazovanje, donose odličnu zaradu i brzo zaposlenje. Ova zanimanja su vrlo tražena na tržištu rada, zbog čega su i dobro plaćena, pa sve više mladih se okreće školovanju upravo u tim oblastima.

Ponekad nije potrebno završiti fakultet kako biste imali dobro plaćen posao, već je to moguće postići i odabirom zanimanja koje se dobro kotira na tržištu rada. Hajde da se upoznamo sa nekim od najtraženijih zanimanja.

Koja su najtraženija zanimanja u 2022. godini?

Jedna od najtraženijih reči na guglu je posao Beograd. Statistike sajta Klik do posla pokazuju da je u prvim mesecima 2022. najviše oglasa za posao bilo je namenjeno programerima i ekonomskim tehničarima sa četvrtim stepenom.

Poznato je da je IT industrija najbrže rastuća od svih u Srbiji, pa je sasvim logično i da imaju najviše potrebe za novozaposlenima. Danas se dosta mladih, ali i onih koji su se već ostvarili u poslovnom svetu, odlučuje za prekvalifikaciju u IT-u. Uz odlične uslove za rad i benefite koje ove kompanije pružaju zaposlenima, nije ni čudo što je potražnja za poslovima u ovoj oblasti velika i sa strane poslodavaca, ali i sa strane tražilaca zaposlenja.

Ekonomski tehničari, na drugoj strani, lako dolaze do posla u knjigovodstvenim agencijama. Potražnja za ovom vrstom kadra je velika, jer su i knjigovođe, ali i računovođe vrlo tražene i imaju puno posla u saradnji sa malim privrednicima i preduzetnicima. Zato je ovo odličan izbor za sve one koji se razumeju u finanasije i zakonsku proceduru vođenja poslovnih knjiga.

Nakon njih, u ovoj godini su bili traženi i administrativni tehničari, a zatim i kuvari. No, to nije sve, poslednje mesto na ovoj listi pripada srednjem medicinskom kadru i građevinskim radnicima, koji su izjadnačeni u potražnji. I jedni i drugi lako dolaze do posla, s obzirom na to da se privatna zdravstvena nega ubrzano širi u našoj zemlji, baš kao i građevinska industrija koja beleži porast poslednjih godina.

Kakve zarade donose ova zanimanja?

Kada su pozicije u IT industriji u pitanju podaci sajta za zapošljavanje, Klik do posla, pokazuju da zarade mogu varirati u opsegu od nekoliko stotina evra do nekoliko hiljada evra.

U zavisnosti od toga da li se radi o juniorskoj ili seniorskoj poziciji razlike u platama mogu biti zaista velike. Juniori dobijaju oko 800 evra, mediori mogu računati na oko 1.200 evra, dok je seniorima namenjena plata od oko 1.800 evra. Prosek je, u prošloj godini bio, oko 1.300 evra, dok je najviša isplaćena zarada bila čak 7.500 evra i nju je primio neko na poziciji softverskog inženjera.

Kada su ekonomski tehničari u pitanju, njihove plate iznose od 400 evra, pa sve do 900. Dok administrativni tehničari mogu da zarade prosečno između 400 i 650 evra. Sledeći na našoj listi najtraženijih su kuvari, koji u odnosu na to gde rade i na kojoj poziciji mogu zaraditi i vrlo različite visine plata. Tako pomoćnici u kuhinji zarađuju oko 350 evra, dok stručni kuvari mogu zaraditi između 500 i 800 evra. Šefovi kuhinja u poznatim prestoničkim restoranima često zarađuju i preko 1.000 evra, dok za one najbolje plata može da iznosi i do nekoliko hiljada evra.

Na kraju, poslednje mesto na našoj listi dele medicinski tehničari i građevinski radnici. Medicinske sestre mogu zaraditi između 400 i 800 evra (u privatnih bolnicama ove plate mogu biti i nešto bolje), dok se za građevinske radnike (u zavisnosti od toga koje veštine poseduju i kojim građevinskim mašinama znaju da upravljaju) zarada može kretati od nekoliko stotina evra, pa do preko 1.000.

Srećno u potrazi za poslom!

