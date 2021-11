Kako je izgledao ovogodišnji Elle Style Awards

Posle dve godine, ponovo je uživo održana glamurozna manifestacija i dodela nagrade Elle Style Awards. Nakon što je prošle godine, usled početka pandemije, Elle Style Awards prvi put održan onlajn (u digitalnom izdanju), 25. novembar je obeležilo okupljanje najpoznatijih imena u zemlji, naših neizmerno kreativnih saradnika i ovogodišnjih dobitnika, kao i ljude koji stoje iza samog brenda - redakcija Elle magazina.

Sloganom “Šah-mat”, Elle donosi pobednički potez! Prvi put, renomirana dodela nagrada održana je u Bioskopu Balkan, prostor koji predstavlja svedočanstvo kulturnog, urbanog i arhitektonskog razvoja Beograda i ima status spomenika kulture. Pored toga, ove godine je tradicionalna postavka gala večeri zamenjena gala žurkom s ciljem da gosti uživaju u noći bez rasporeda i formalnosti.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Pažljivo probran spisak od 300 ljudi dočekao je prostor dekorisan od strane dugogodišnjeg saradnika Branka Gašića i tima koji stoji iza Bloom Design Studio. Impozantna hala Bioskopa Balkan oplemenjena je elegantnim crnim zavesama, suptilnim cvetnim aranžmanima i sa bezbroj belih sveća.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Prostoriju su prožimale forme šahovskih figura kao simbol Elle Style Awards 2021 slogana, podsećajući goste na posebnost ove večeri, kao i na to šta je Elle postigao tokom svojih 16 godina postojanja na lokalnom tržištu. Atmosferi je doprinela muzika sastava Wood&Passion, duo violine i harfe.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Zvanice su počele da pristižu u 19:30 i uz piće dobrodošlice su imali priliku da se upoznaju sa brendovima koji su podržali ovo posebno izdanje Elle Style Awards – brend Lancome ispred L'oreal Lux, Mobi Banka, Samsung, Somersby ispred Carlsberga, Birra Moretti ispred Heinekena, Exceptional Only ispred JTI i One&Only Portonovi.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Voditeljka programa je bila prepoznatljiva Aida Alilović, koja je u haljini iz nove kolekcije Dragane Ognjenović, otvorila dodelu nagrada i najavila v.d glavne i odgovorne urednice Elle magazina Teodoru Bogdanović koja je gostima poželela dobrodošlicu.

1 / 9 Foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Zvanice je iznenadio prelep koreografisani ples od trupe Malpaso, sproveden u saradnji sa baletskom umetnicom, koreografkinjom i osnivačicom i umetničkom direktorkom Beogradskog festivala igre Ajom Jung.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Ovogodišnji laureati i laureatkinje su svi na sebi svojstven način ostavili pečat kako na lokalnu, tako na svetsku scenu i pomerili granice u svojim industrijama. Prvi dobitnici na bini predstavnici su toga da moda zaista ima potencijala da promeni svet i zbog čega su upravo oni ti koji mapiraju novu modnu fantaziju!

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Elle Style Award za dizajnerku godine uručena je dizajnerki Jovani Marković čija vizija napreduje i iznenađuje od 2007. godine, kada je prvi put održana njena revija na Belgrade Fashion Week-u.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Nagradu za modela godine dobila je Mili Bošković, žena koja je šetala pistom na najvećim revijama - od Zuhair Murada do Alexander Wanga, a koja je postala i ekskluzivno lice brenda Chloe. Među dobitnicima modnih priznanja se našla i inovativna dizajnerka Sanda Simona za Elle Style Award Up and Coming, kao i modni brend Shash koji predstavlja savršenu fuziju umetnosti i mode za Elle Style Award nagradu za Lokalni brend.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Više izvanrednih žena iz krugova kulture, aktivizma i sporta su takođe sinoć prepoznate od strane Elle magazina. Elle Style Award za sportistkinju godine dodeljen je dvostrukoj olimpijskoj šampionki u tajkvandou Milici Mandić, izuzetno uspešnoj i inovativnoj DJ-ici Tijani T uručena je nagrada za muziku, Elle Style Award za književnost je otišla muzičarki i pesnikinji Ognjenki Lakićević čija je poslednja zbirka poezije Vodič kroz požare objavljena prošle godine, dok je Dunja Jovanić, svojim pratiocima poznata i kao @imfashionbabe, odnela Elle Style Award za influenserku godine.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Energičnoj umetnici Svetlani Ninković dodeljena je nagrada za umetnost, dok su poseban utisak ostavile ovogodišnje dobitnice Elle Style Award nagrade za aktivizam, prvi “romski girl bend” Pretty Loud. Pored toga, putem nagrade za Decor, u oblasti dizajn enterijera, prepoznat je i elegantan rizort One&Only Portonovi.

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Dve najzvučnije nagrade su ostale za sam kraj. Nagrada za ikonu stila dodeljena je ženi bezvremene elegancije i lice jugoslovenske mode, manekenki i glumici Ivanki Dvojaković. Zatim, izuzetno poštovana Elle Style Award nagrada za životno delo uručeno je treneru koji poraz ne priznaje, Draganu Stojkoviću (Piksiju).

foto: Uroš Arsić, Boško Bunuševac

Posle dodele nagrada, poletni ritmovi muzike DJ Miss Mille inicirala su slavlje dok je Harmonija Catering obezbedila minijaturne gastronomske specijalitete, od škampi u sosu sa bebi spanaćem do pralina od bele i crne čokolade. Žurka se privela kraju tek posle ponoći kada je Elle redakcija ispratila poslednje goste.