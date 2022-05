Kako odabrati idealan stan? Pet stvari koje bi trebalo da razmotrite prilikom vašeg odabira

Da li znate da mesto našeg življenja utiče na naše raspoloženje? Koliko ćete pažljivo odabrati nekretninu, odrediće vam i kako ćete dugoročno svakoga dana živeti i funkcionisati. Kupovina novog stana predstavlja veliki korak ka stvaranju što idealnijeg komfora za svakodnevni život. Kada pomislimo na novi stan, pomoslimo na osećaj toline, osećaj doma i lepotu prostora. Složenost samog procesa odabira podrazumeva sve one želje i potrebe, koje u skladu sa mogućnostima kao rezultat daju kupovinu što boljeg doma, koji će biti vaša oaza mira i blagostanja. Ukoliko planirate da kupite stan, u nastavku se nalazi nekoliko važnih saveta koji će vam pomoći pre same kupovine. Ukoliko se ne snalazite sami, odaberite agenciju koja će vam u tome pomoći, da što lakše dođete do svog novog doma. Obratite se timu stručnjaka na kadenasothebysrealty.com

1. VELIČINA I STRUKTURA

Najvažnija stvar od koje bi trebalo krenuti je veličina i struktura stana koji vam je potreban. Shodno vašim potrebama i načinu funkcionisanja, postavićete neke prioritete u odabiru. Takođe, s obzirom da život uvek planiramo unapred, između ostalog je potrebno da razmislite o faktorima koji će vam značiti u budućnosti. Evo nekih važnih pitanja:

Koliko soba vam je potrebno?

Da li planirate proširenje porodice?

Da li vam je potrebno više kupatila?

Da li imate kućne ljubimce?

Da li vam je potrebna terasa?

Da li stan kupujete za život, posao ili u svrhu izdavanja?

Da li vam je potreban lift?

Da li vam je važan sprat na kojem se stan nalazi?

Kakvu vrstu grejanja preferirate?

Da li vam je važna visina plafona?

Odgovori na ova pitanja će vam u velikoj meri pomoći da znate šta tražite i da suzite svoj izbor. Kada jednom definišete sve ove stvari, vreme je da pretražite lokacije koje bi vam odgovarale.

2. LOKACIJA

Nakon prvog koraka, veoma je važno da definišete lokaciju ili lokacije gde biste voleli da živite. Ovom koraku možda bi trebalo da posvetite najviše vremena. Odabir prave lokacije diktiraće vase putanje kretanja u svakodnevnici. Ovo su neke najvažnije odrednice:

Da li u startu preferirate neku lokaciju?

Da li vas privlači novogradnja ili starogradnja?

Da li vam lokaciju diktira potreba kao što je blizina posla ili škole, vrtića itd.?

Da li vam je potreban parking?

Da li vam je važan pogled iz stana?

3. SADRŽAJI U BLIZINI – FUNKCIONALNE I AMBIJENTALNE CELINE

Osim same pozicije u određenom delu grada važno je i kompletno okruženje. Kada je reč o sadržajima, važno je da proverite da li je stan koji vas zanima blizu objekata koji su vam interesantni i neophodni. Na ovaj način prilično možete suziti svoj izbor.

Ovde se pre svega misli na blizinu neophodnih sadržaja kao što su prodavnice i javni prevoz, bolnice, škole, vrtići i slično. Takođe jedna od najvažnijih odrednica je blizina posla.

Od ostalih sadržaja, ovim pažljivim odabirom vi birate i budući ambijent u kojem ćete obitavati svakodnevno, kao što su parkovi, blizina reke, urbane mikro lokacije sa raznim sadržajima, kao što su teretane, tržni centri, pozorišta, restorani ili druga mesta ukoliko je to nešto što vam je važno.

Ukoliko imate dileme, često je dobra ideja da živite u jednom kraju u iznajmljenom stanu pre nego što se u istom trajno naselite.

Dodatni savet: Prošetajte ulicom u kojoj se nalazi zgrada više puta i u različito doba dana i proverite koliko je ulica prometna, da li su dostupna parking mesta, koliko je samo naselje bučno i da li bi ta buka mogla da bude nešto što će vam ometati život. Dobra je ideja da ugovorite pregled zgrade u popodnevnim satima ili u doba dana kada su moguće gužve u saobraćaju pre nego što pristanete na kupovinu. Obratite pažnju i na objekte u neposrednoj blizini. Da li ima zgrada u izgradnji, noćnih klubova zbog kojih bi moglo da bude bučno.

4. FUNKCIONALNI ASPEKTI - ORIJENTACIJA I RASPORED

Ne može se poreći privlačnost sjajnog pogleda ili prelepa lokacija, ali ponekad je odabir pravih aspekata važniji. Naši ahtevi su subjektivni u zavisnosti od ličnih preferencija i zato je važno da razmislite o sledećim stvarima:

Kakva je osvetljenost u stanu - svetlosti zimi i leti?

Da li je u stanu jednostrana i višestrana orijentacija zbog, mogućnosti višestranog provetravanja?

Kakva je orijentacija soba – gde je koja strana sveta? Da li su spavaće ili radne sobe okrenute prema ulici ili dvorišnoj strani?

Da li je buka u spavaćim sobama ili na terasama?

Ukoliko vam je omogućen pristup, preporučljivo je da stan posetite u više doba dana, a posebno u doba dana kada ćete obično biti kod kuće, kako biste videli kakvo je prirodno osvetljenje. Ovo je način da izbegnete bilo kakva iznenađenja kada se uselite.

5. ZGRADA I PARKING

Jako je važno da se prilikom raspitivanja o kupovini raspitate o stanju objekta. Od kad zgrada datira, kakav je kvalitet gradnje i ugrađenihh materijala. Ovo pitanje je veoma važno jer može u značajnoj meri da utiče na cenu stana, kao i na vaše vreme i naknadno ulaganje koje je potrebno. Ovde se najpre misli na sam stan, ali i na samu zgradu u kojoj se taj stan nalazi.

Raspitajte se o dodatnim sadržajima i troškovima. Ukoliko su vam važni sadržaji u okviru same zgrade, raspitajte se da li postoji recepcija, teretana, spa, bazen. Raspitajte se koje su mere bezbednosti, može li svako da uđe u zgradu? Postoje li sigurnosne kamere ili interfon? Da li zgrada ima prostorije koje mogu svi da koriste? Da li postoji lift?

Takođe, zbog vaših budućih mesečnih troškova, raspitajte se o mesečnom održavanju zgrade, o mesečnim računima, i ukoliko imate potrebu o upravljanju zakupom.

Na samom kraju, ukoliko vam je parking neophodan, najvažnije pitanje je da li je parking u okviru zgrade obezbeđen, da li je na otvorenom ili u garaži i u tom slučaju da li je uključen u cenu ili ga morate dodatno platiti.

Srećno!

