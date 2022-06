CALVIN HARRIS IMA NOVI MEGAHIT– Čarobni napitak sa Dua Lipom!

Calvin Harris, globalna superzvezda i jedan od najiščekivanijih hedlajnera ovogodišnjeg EXIT festivala, objavio je pesmu „Potion“, novi letnji megahit! U pripremanju ovog čarobnog napitka pridružili su mu se pevačica Dua Lipa i reper Young Thug, a muzički video je režirao Emil Nava.

Nakon mnoštva tizera i dugo izgrađivanog hajpa, „Potion“ je prvi singl sa Calvinovog predstojećeg albuma „Funk Wav Bounces Vol.2“ koji izlazi ovog leta, a koji je, prema rečima nezaustavljivog hitmejkera, inspirisan funk gruvom grupe Sy and The Family Stone.

Tajni sastojci koje je najtraženiji producent i DJ na svetu ubacio u miks jesu proverena i neosporiva hemija koju ima sa pevačicom Dua Lipom, sa kojom je pre četiri godine osvojio planetu singlom „One Kiss“, i obnovljena saradnja sa reperom Young Thugom, sa kojim je ranije snimio hit „Heatstroke“.

Calvin Harris je objavljivanje novog video singla ispratio kratkim „making of“ snimkom u trajanju od svega pola minuta, u kom ističe da tajna njegovog uspeha leži u jednostavnosti. Recept se sastoji od sintisajzera, prstohvata gitare i dubokih bas linija, a sve to začinjeno senzualnim vokalom Dua Lipe. „I to je to – tako se to radi“, zaključio je Calvin – „i ti to možeš“!

„Funk Wav Bounces Vol. 2“ biće nastavak Calvinovog albuma iz 2017. godine, koji su obeležile saradnje sa svetskim zvezdama nepojmljivih razmera, među kojima su bili Frank Ocean, Nicki Minaj, John Legend, Ariana Grande, Travis Scott i mnogi drugi, čineći Vol. 1 jednim od njegovih najuspešnijih izdanja sa više od dve milijarde strimova.

Hajp oko ovog albuma gradi se mesecima unazad, i iako nije zvanično potvrđeno koga ćemo sve moći da čujemo na ovom izdanju, postoje nagoveštaji saradnje sa Snoop Doggom, Charlijem Puthom, Madeonom i SG Lewisom, što obećava postavljanje novih standarda i obaranje sopstvenih i svetskih rekorda slušanosti.

Najveće hitove koji su obeležili karijeru Calvina Harrisa, ali i one koji tek dolaze, imaćemo priliku da čujemo u subotu, 9. jula, na Glavnoj bini EXIT festivala.

