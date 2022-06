Mister D loyalty je stigao!

Servis za dostavu hrane Mister D, uveo je jedinstveni loyalty program u Srbiji. Nova opcija na aplikaciji svim korisnicima omogućava svakodnevno sakupljanje poena i prelaske na nivoe članstva uz koji svaka narudžbina donosi neverovatne benefite.

„Uvođenje loyalty programa je samo još jedan način da izrazimo svoju zahvalnost svim korisnicima. Pored svakodnevnih popusta do čak 50% i brojnih promo kodova, loyalty program je takođe i šansa da se korisnici zabave prelazeći nivoe i ispunjavajući mesečne izazove. Glavni benefit loyalty-a je stalni popust na doplatu dostave koji ide 10% do 50% u zavisnosti on nivoa, sto je jedinstveno u odnosu na druge loyalty programe “, rekao je direktor Mr. D, Marko Stanković.

Domaći servis već nekoliko meseci uspešno sarađuje sa preko 1200 restorana u čak osam gradova širom Srbije.

„Bez lažne skromnosti, zaista smo uradili veliku stvar s obzirom da je loyalty program nešto jedinstveno na našem tržištu. Iako smo tek nešto više od pet meseci ovde, želeli smo da našim korisnicima pružimo jedinstveno iskustvo zabave na aplikaciji za dostavu. Zaista smo predano radili na svakom segmentu, a naš tim sa višegodišnjim iskustvom učinio je da su rezultati lako vidljivi. Radimo sa velikim brojem partnera, pa verujem da će svaki korisnik pronaći za sebe savršen obrok, naravno, po mnogo povoljnim cenama“, dodao je Stanković.

Aplikaciju Mister D Local Food Delivery možete preuzeti sa App ili Play stora.

