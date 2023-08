KAKO ODABRATI PRAVU TUŠ KABINU: Na šta posebno treba obratiti pažnju

Prilikom renoviranja kupatila jedno od ključnih pitanja jeste "kada ili tuš kabina". Od mnogo faktora zavisi konačna odluka, a jedna od ključnih jeste veličina kupatila. Ako je tuš kabina, odnosno tuš paravan vaša želja, dalje u tekstu ćete saznati koje su to najčešće greške koje ljudi prave prilikom odabira ovog kupatilskog elementa i na šta posebno treba obratiti pažnju.

Precizno izmerite prostor

Pre nego što se upustite u biranje elemenata, najvažnije je da precizno premerite svoje kupatilo, kako ne bi došlo do neslaganja i grešaka. Pored samih dimenzija prostorije, od velike važnosti je i da tačno obeležite otvore i instalacije. Detaljnom skicom osiguraćete potpuno korišćenje prostora i praznina. Veliki izbor dimenzija proizvoda pruža vam mogućnost da tuš kabinu savršeno prilagodite svom kupatilu. Kod pravljenja rasporeda i izbora kupatilskih elemenata mogu vam pomoći arhitekti, koje ukoliko privatno već niste angažovali, možete pronaći u većini boljih salona keramike. Nije loše posavetovati se i sa majstorom za montažu kako bi bili sigurni da je sve što ste zamislili da izvedete ostvarivo i u praksi.

Kvalitet materijala

Odabir jeftine tuš kabine ne mora nužno da predstavlja loš kvalitet, ali to često jeste, što stvara dodatne probleme i troškove popravke ili zamene. Razmišljajte dugoročno kada su u pitanju ulaganja u elemente koji planirate da traju dugi niz godina. Manje kvalitetni materijali mogu dovesti vas i vašu porodicu u opasnost prilikom eventualnog pucanja ili dovoljno do nerviranja kada nakon relativno kratkog perioda vrata prestanu da dihtuju, točkići se oštete i slično. Investiranjem u kvalitetniji proizvod, kupujete mir koji vam u samom startu obezbeđuje sigurnost i dug radni vek. Za visoko kvalitetne tuš kabine na našem tržištu smatraju se modeli sa kaljenim staklom debljine 8mm.

Pravilna profesionalna montaža

Iako bi svaka tuš kabina i paravan trebalo da poseduju uputstvo za montažu, ne savetujemo vam da se bez iskustva upuštate u samostalno postavljanje. Neprecizna montaža paravana, odnosno od strane lica koje nije ovlašćeni serviser, može da deluje kao isplativa, povoljnija varijanta. Kada se uzme u obzir da neovlašćeno postavljanje kupljenog proizvoda često poništava važenje garancije, treba se zapitati zašto je to tako. Situacija sa terena je pokazala da samostalno montirana kabina ili stena često podležu neadekvatnoj instalaciji, što neretko dovodi i do pucanja stakla. To nam govori da osoba koja se prihvatila posla ili nije detaljno pročitala uputstvo za montažu ili jednostavno nije vična tome. Ovlašćeni serviseri iz prodavnica opreme za kupatilo na mesečnom nivou montiraju na desetina paravana, poznaju materijal i sve delove, za njih je taj proces rutina, a za nekoga kome to nije svakodnevna aktivnost, može biti samo glavobolja. Stoga, pre nego što sami stupite u akciju montaže tuš kabine, zapitajte se još jednom da li je to dobra ideja.

Izbor vrata

Prilikom odabira tuš vrata jako je važno uzeti u obzir raspored i pristupačnost, odnosno da li ima i koliko prostora za manipulaciju. Činjenica je da su klizna tuš vrata najpraktičnije rešenje za mala kupatila, ali klasična vrata na šarkama daju dodatni šarm i luksuzniji izgled. Ukoliko posedujete prostrano kupatilo, tuš stene, walk in sistem su poslednjih godina potpuni hit u svetu. Pored toga što su estetski dopadljiva rešenja, vrlo su jednostavne za održavanje i nema razmišljanja o točkićima, lajsnama i ostalim delovima koji zahtevaju više pažnje prilikom čišćenja.

Odvod u tuš kabini

Adekvatan odvod i dobar pad poda ključni su za brzo i efikasno odvodnjavanje vode kako bi se izbeglo nakupljanje vlage u kupatilu. Prilikom planiranja rasporeda neophodno je obratiti pažnju na odvode i instalacije, odnosno koja pozicija je najpraktičnije rešenje za postavljanje odvoda zbog pada koji se mora planirati.

Kod postavljanja paravana, postoje dve opcije, jedna je ugradnja tuš kadice sa odvodnim sifonom, a druga je elegantnija montaža direktno na pločice uz prethodno isprojektovan pad i postavljanje tuš kanalice za odvod.

Hidromasažne tuš kabine

Pored klasičnih tuš kabina, na našem tržištu zastupljene su i hidromasažne, sa opcijama poput masažera, zvučnika, LED osvetljenja... Dodatne funkcije zahtevaju više planiranja i organizacije zbog instalacija koje su im neophodne poput dovoda struje. Ako planirate ugradnju hidromasažne tuš kabine, raspitajte se kod prodavca koji su uslovi postavljanja ovakvih elemenata, dodatno se uverite da li posedujete neophodnu instalacionu mrežu. Renoviranje kupatila iziskuje mnogo energije, truda i novca, ali odgovarajuća oprema za kupatilo, dobra informisanost i plan će vam pomoći da uspešno privedete ovaj projekat kraju. Sve za kupatilo na jednom mestu je velika prednost koju nudi salon keramike i sanitarija, kao i usluge poput 3d projektovanje kupatila, montaže, servisa, isporuke do adrese, koji umogome olakšava izbor proizvoda, kao i korisni saveti stručnjaka u oblasti dizajna enterijera.

