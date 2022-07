Calvin Harris – I žurka i koncert

Jesmo li rekli da je najveći? Da poslednjih deset i više godina sve što je na plejlistama je barem delom zbog njega i njegovog uticaja. Došlo je vreme da se to testira. Stigao je na tvrđavu - Da li je opravdao hajp?!

Prvo, da ukinemo zabludu da je biti DJ / producent jednostavno. „On samo dođe i ubaci USB, klikne Play“. Reč je o najplaćenijem izvođaču koji ništa ne prepušta slučaju. Bilo da je reč o promotivnim aktivnostima pred nastup ili tonskoj probi. Kada je na stejdžu pred desetinama (neka i stotinama) hiljada ljudi, Calvin Harris čini da njegov posao izgleda lako. To je tako samo kada savršeno prođe tonska proba u trajanju od bar pet sati!

Most je izgledao kao opsednut. Horda preko njega. Svi u isto vreme. Jasno je bilo ko je najveća zvezda tog trenutka! Već u prvim minutima seta, bile su jasne namere! Došao je da napravi retrospektivu karijere. I to kakve karijere! Vanserijske! Novi album mu izlazi već sledeće nedelje, ali je Petrovaradin hteo da podseti da je pre svega DJ!

Je l’ on to pustio „Animals“ kao intro? Kako se tačno setio pesme „Destination Unknown“? Aha... Pustio je par dens traka za koje nije odgovoran, jer mu se može... Demonstracija sile sa jedne strane. Koledžovski pristup. U isto vreme nastupa kao mnogo od njega mlađi, ali onda pusti hit koji je producirao i znaš da ipak postoji razlog zašto je tu gde je, kao i zašto je prepun kapacitet glave bine EXIT festivala tokom njegovog nastupa. A on je u beloj majici. Nema čak ni puno scenografije. Ponekad, baš kad treba, šišti dim ispred njega i pale se svetla.

Hoće li biti starih pesama ili će promovisati novi album? Da li će naginjati ka elektronici ili udarati po proverenim hitovima? To su pitanja kojim se šuškalo dok se išlo preko mosta i dok su se nudile rakije iz epruvete.

Je l’ mi se čini ili je leva strana tvrđave bolje reagovala na „Blame It On Me“? Kakvo gordo pevanje tog refrena! VIP ne znam kako se nije srušio dok je išla njegova sa Duom Lipom. Cela Survivor ekipa je prekinula fotkanje da bi se iskalalli. Gaga Mićalović te brige nije imala.

„Put Your Hands Up For Detroit“ je veliki hit i hvala mu na podsećanju, ali ne može da se takmiči sa remiksom koji je napravio za Florence and The Machine. Pevali su ljudi „I Need Your Love“, ali su verovatno iskidali glasne žice kada je Calvin sam uzeo mikrofon i rekao „BABY“ a onda pustio ceo Petrovaradin da kaže – „This is what you came for“.

On je muzika danas. Zato dugujemo zahvalnost Exitu. Ne samo da je na vrhuncu slave, već je toliko iznad svega da možemo da osetimo i njegovu lakoću postojanja. Istorijski momenat. Očigledno je bilo da nije došao jer je morao, ali da mu je ovo trebalo. Energija koju je dobio od publike, ne bih se iznenadio da ga vrati na turneju.

Calvin je idealni hedlajnder Exita. Ujedno je sumirao prethodne decenije i dao naznaku kojim putem idemo. Tu smo gde smo. Jedva čekam da vidim gde ćemo.

(Promo)