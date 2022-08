SUTRA POČINJE BELGRADE MUSIC WEEK Vodič kroz Music Week: kako će izgledati, ko nastupa, kako stići i i ostale važne informacije

Iako je prvobitno planirano da Belgrade Music Week festival bude održan od 25. do 27. avgusta na Ušću, zbog najavljenih vremenskih neprilika, u dogovoru sa gradskim službama, prvi dan festivala pomeren je sa četvrtka na nedelju 28. avgust, te će tako ova manifestacija biti održana ove nedelje od 26. do 28. avgusta, umesto, kako je prvobitno planirano, od 25. do 27. avgusta. Ostali festivalski dani odvijaju se po planu.

To znači da u petak, 26. avgusta nastupaju: DJ Mike Ride, Indodjija, Djexon i Coja, Zera, Corona & Rimski, Gazda Paja, Crni Cerak & Lacku i Nucci i Voyage.

U subotu, 27. avgusta nastupiće DJ Blair Lea, IDJShowcase, Nikolija, Devito, Relja, Klon i Teodora.

U nedelju, 28. avgusta na Music Week dolaze Cobi, Rasta, Sara Jo, Angelina i Inas.

Svi fanovi festivala koji su kupili jednodnevnu ulaznicu za četvrtak 25. avgust, moći će sa istom da uđu na festival u nedelju, 28. avgusta, dok će vlasnici dnevnih ulaznica za četvrtak koji su sprečeni da dodju u nedelju moći da refundiraju novac. Više informacija: https://musicweek.rs/refundacija-25-avg

Belgrade Music Week je jedan od najmoćnijih muzičkih događaja u ovom delu Evrope, a savremena produkcija, besprekoran zvuk i najnapredniji scenski efekti koje potpisuje SKYMUSIC, i ove godine pretvoriće Ušće u najveći plesni podijum, koji će ugostiti posetioce iz čitave zemlje i regiona na ekskluzivnim koncertima. Posetioce očekuju najveće pop, trap, hip-hop i EDM zvezde, odlična zabava, kao i atraktivan propratni program.

MAPA FESTIVALA I ULAZI

Kapije Music Week festivala otvaraju se svakoga dana u 19h, a zatvaraju se u 02h posle ponoći, i nakon toga neće biti moguće ući na festival. Zbog očekivanih velikih gužvi na festivalu, organizatori apeluju na posetioce da dođu što ranije, kako bi se izbegle gužve na kapijama.

Ulaz na festival je dozvoljen samo na jasno obeleženim i obezbeđenim ulazima, samo uz ulaznicu, festivalsku narukvicu, ili akreditaciju.

Ove godine postojaće 3 vrste ulaza na festival:

- REGULARNI ULAZ koji se nalazi sa dve strane festivala – i na bulevaru Nikole Tesle i sa strane reke.

- FAN PIT ULAZ koji se takođe nalazi sa dve strane festivala - i na bulevaru

Nikole Tesle i sa strane reke.

- VIP ULAZ koji se kao i prethodna dva, nalazi sa dve strane festivala: i na

bulevaru Nikole Tesle i sa strane reke.

Preporuka za sve posetioce koji imaju fan pit ili regularnu ulaznicu je da idu na ulaz sa strane reke, kako bi se smanjila gužva i rasteretili glavni ulazi na festival.

AKTIVACIJA ULAZNICA U BESPLATNOJ APLIKACIJI EFINITY:

Podsećaju se posetioci da aktiviraju svoju ulaznicu u eFinity aplikaciji na vreme, pre dolaska na festival. Određene kategorije ulaznica za Music Week već su RASPRODATE, očekuje se gužva na ulazima, pa je preporuka da se za svaki slučaj pripremi i sačuva ulaznica i na telefonu, ili da se odštampa, kako bi se ceo proces ulaska ubrzao.

Uputstvo za aktivaciju u par koraka se može pronaći na linku

SADRŽAJI

Pored glavne bine gde će najveće muzičke zvezde održati spektakularne koncerte, na festivalu postoje i drugi atraktivni sadržaji među kojima su Silent disco, Coke studio selfi toranj, Luna park, Hit fm gluva soba, Intergalactic foodland, „Igraj za Katar“ aktivacija sa MeridianBet, Mixology i mnogi drugi!

ULAZNICE

Dnevne

Regular: 890 dinara

Fan pit za subotu i nedelju 1.090 dinara

Fan pit za petak - rasprodat

VIP 1.590 dinara

Paketi

Regularni: 1.690 dinara

VIP: 3.690 dinara

Fan pit paket: rasprodat

DOPLATA ZA VIP ZA VREME FESTIVALA: 1000 dinara

PLAĆANJE NA FESTIVALU

Plaćanje na festivalu (hrana i piće) odvijaće se isključivo gotovinom ili platnim karticama.

KAKO STIĆI?

Do festivala će saobraćati redovne linije gradskog prevoza, ali će za vreme trajanja festivala režim saobraćaja biti izmenjen. Svaki dan tokom trajanja festivala od 18h do 5h za motorna vozila zatvara se Bulevar Nikole Tesle kod Brankovog mosta, kao i ugao Bulevara Nikole Tesle i Trešnjinog cveta. Parking za posetioce nije obezbeđen, te se preporučuje posetiocima da do festivala dođu sredstvima javnog prevoza.

Za vreme trajanja Music Weeka (26 - 28. avgust), biće uvedeni dodatni noćni polasci sa stanice Novi Beograd do Novog Sada, Pančeva i Vršca, u saradnji sa Srbija vozom: Subota, 27. avgust: 2.30h polazak za Novi Sad, 2.30h polazak za Vršac Nedelja, 28. avgust: 2.30h polazak za Novi Sad, 2.30h polazak za Vršac

