VAŠ PAS ZASLUŽUJE SAMO NAJBOLJE: Posude za hranu i vodu

Kada je u pitanju ishrana, Vaš pas zaslužuje samo najbolje, zar ne? Ali, nije samo važno koju hranu pas jede, već i iz kojih posuda. Kvalitetne posude za hranu i vodu treba da budu neizostavan deo svakodnevnog rituala vašeg ljubimca. Izbor činija može uticati na mnoge aspekte života psa.

Kako da odaberete odgovarajuću posudu za Vašeg psa?

Kada kupujete činije za hranu i vodu trebalo bi da razmišljate i o tome kako one mogu uticati na zdravlje psa. Odabrati odgovarajuću posudu je odgovoran i važan zadatak, jer od toga u čemu će pas jesti i kako će jesti zavisi i pravilno varenje.

Koje faktore treba uzeti u obzir kada birate posude za hranu i vodu?

Od materijala zavisi održavanje posuda

Pre svega važno je izabrati posude koje su napravljene od materijala koji se lako čisti.

Metal najbolje rešenje i za hranu i za vodu

Kada su u pitanju posude za hranu koje će pas koristiti svakodnevno, najbolje bi bilo da one budu od metala. Metalne posude je najlakše očistiti, pa ih čak možete prati i u mašini za posuđe. U njima možete držati sve vrste hrana, ali i vodu.

Keramičke posude za hranu ali ne i za vodu

Keramičke posude su takođe odličan izbor za sve vrste hrana, jer ih je lako očistiti. One su pogodne za svakodnevno korišćenje i u njih možete sipati granuliranu i vlažnu hranu. Ipak, kada je držanje vode u njima u pitanju, nisu baš pogodne, jer se kamenac lako hvata a teško čisti.

Plastika za vodu i granule, ali ne i za vlažnu hranu

Plastika je odlično rešenje za posude u kojima će stajati voda, ali ne i za vlažnu hranu. U plastičnim posudama se vlažna hrana lako lepi a teško uklanja i dugo ostaje njen miris. Takođe, plastika nije loš izbor ni za sipanje granulirane hrane.

Posude za sve prilike i potrebe vašeg psa

Jedan od faktora, koje treba uzeti u obzir kada kupujete posudu za psa, je i njena svrha. U kojoj prilici ćete koristiti posudu? Da li vaš pas ima posebne potrebe? Posude koje smo nabrojali u prethodnom segmentu pogodne su za svakodnevnu upotrebu, ali u domaćinstvu. A šta se dešava kada vam treba posuda za neku posebnu priliku?

Sklopljive silikonske posude za putovanja

Kada, recimo, putujete na more, tada vam je potrebna lagana, sklopiva činija koju možete lako staviti u torbu kada vam više ne bude trebala. Da li ste čuli za silikonske činije, koje su lako sklopive i vrlo praktične? One su pravo rešenje za svaku dužu šetnju, odlazak u park ili putovanje.

Činije za halapljive pse

Zatim, kada imate psa čiji je apetit veliki i on brzo i halapljivo jede, što dovodi do toga da se brzo ugoji, izbor posude za hranu može to da reši. Jedno od najnovijih rešenja na tržištu su posebne činije za halapljive pse koje zbog svog oblika usporavaju psa dok jede.

Nadamo se da smo vam bar malo olakšali izbor posuda za hranu i vodu.

