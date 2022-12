SUPER ZABAVAN DOČEK NOVE GODINE: Praznični januar na SUPERSTAR TV

Gledaoci Superstar kanala u novogodišnjoj noći imaće ekskluzivnu priliku da uživaju u čak četiri sata kvalitetnog, humorističnog specijala iz kafane „Složna braća“. Svima poznata ekipa glumaca predvođena Markom Gverom, Andrijom Kuzmanovićem, Nikolom Pejakovićem, Ljubišom Savanovićem, Milanom Kovačevićem, Amarom Ćorovićem, Majom Čamparom, Nenadom Okanovićem i drugima, prirediće nezaboravan i veseo doček Nove godine.

foto: Promo/Goran Nikolić ETM

Ono što će posebno obradovati gledaoce je i učešće omiljenih likova iz drugih serija produkcije Telekoma Srbije, kao što su „Klan“, „Ubice moga oca“, „Zlatni dečko“ i „Crna svadba“. Kroz novogodišnji program publika će se podsetiti sjajnih uloga Slavka Štimca, Nine Janković, Ivane Dudić, Denisa Murića, Nedima Nezirovića, Marka Vasiljevića, Vladimira Kovačevića, Ivana Zablaćanskog, Save Stojanovića, ali i dobro poznatog trojca iz „Državnog posla“, Dimitrija Banjca, Nikole Škorića i Dejana Ćirjakovića.

foto: Promo/Goran Nikolić ETM

Za novogodišnju atmosferu i muzički štimung zaduženi su Orkestar Aleksandra Sofronijevića i zvezde poput Aca Pejovića, Ane Bekute, Nikole Rokvića, Radiše Uroševića, Nade Topčagić, Baneta Mojićevića, Frajli i ostalih.

Doček Nove godine na Superstar kanalu, direktno iz kafane „Složna braća“, počinje u 22h, a veče odlične zabave, puno smeha i ljubavi, potpisuje režiser i scenarista Filip Čolović.

foto: Promo/Goran Nikolić ETM

No, to nije sve što je Superstar pripremio za praznične dane. Tokom prvog meseca 2023. godine sa emitovanjem počinje i nova sezona serije „Složna braća – The Next Đeneration“, kao i dugo očekivana serija „Pad“, snimana po motivima romana Žarka Lauševića „Godina prođe, dan nikad“. Ne propustite ni „Daru iz Jasenovca“, koja će od 9. januara biti prikazivana u formi mini serije od četiri epizode. Pored bogatog i sadržajnog novogodišnjeg programa i domaćih serija, gledaoce očekuju i najpopularniji svetski filmski naslovi koji su obeležili godinu za nama.

foto: Promo/ Firefly promo

Produkcijom uspešnih i veoma gledanih serija, kompanija Telekom Srbija obeležila je 2022. godinu, kako na regionalnom, tako i na inostranom tržištu. U prilog ovoj tvrdnji ide i zvanična godišnja analiza kompanije Gugl, prema kojoj su među najtraženijim pojmovima u Srbiji bile serije „Azbuka našeg života“, „Ubice moga oca“, „Blok 27“ i „Državni službenik“, a sve u produkciji Telekoma Srbija.

1 / 9 Foto: Promo/Goran Nikolić ETM

Promo