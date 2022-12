EXIT 2K22 REWIND: Sećate li se kako nam je bilo dobro?

U završnim momentima 2022, kao novogodišnju čestitku i poklon, zahvalnost na svemu i svojevrstan throwback, EXIT organizacija donosi film koji sve vraća u ona savršena četiri dana jula i pita: Sećate li se kako nam je bilo dobro?

EXIT 2k22 Rewind:

Dva minuta videa ne donose sve što se dogodilo na Exitu, ali do zadnjeg frame-a pogađaju onaj osećaj, sećanja i atmosferu koja je strujila kroz sve, od otvaranja kapija do poslednjeg sunčanog jutra na Dance Areni. Preko 200.000 ljudi prošlo je kroz festival čineći ovogodišnje izdanje najposećenijim do sada, a ovu godinu najuspešnijom u Exitovoj istoriji. Tokom 2022. Exitova organizacija donela je šest festivala i preko 20 događaja u devet različitih zemalja, osvojila nagradu za Najbolju inovaciju na Britanskim festivalskim nagradama, i ušla u trku za još tri važne titule na Evropskim festivalskim nagradama.

foto: Exit Promo

Pravi je momenat za rewind na euforiju sa kojom će festival ući u još jednu jaku godinu, i lansirati se u EXIT Univerzum.

foto: Exit Promo

Sa beskompromisnom podrškom izvođača, publike, i fanova festivala koji snažno stoje uz njega preko dvadeset godina, EXIT je više nego ikada spreman da zakorači u 2023. godinu i dočeka ljude u sopstvenom Univerzumu. To posebno mesto imaju već 23 potvrđena muzička gosta, od velikana kao što su Prodigy, Skrillex, Hot Since 82, do nadolazećih zvezda kao što su Indira Paganotto, Keinemusik, Camelphat i Viagra Boys!

