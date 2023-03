SVI OBOŽAVAJU SIMPATIČNOG BUCU, A SADA JE JASNO I ZBOG ČEGA: Kad se on NAMERAČI na devojku MORA BITI NJEGOVA

Svi ste primetili simpatičnog bucka koji "muva" tetka Ljubu, a nakon što se zaposlio u restoranu mama Olje život mu se preokrenuo.

“Prsten sudbine” je nova TV serija na Kurir televiziji koja je uspela da osvoji srca brojnih gledalaca. Često se i postavlja pitanje u čemu je tajna njenog uspeha, a verujemo da je zbog toga što obiluje intrigama kao i različitim odnosima unutar porodice koja je i više nego komplikovana.

Žene neprestano obraćaju pažnju na svoje nedostatke i čine sve da ih se reše. Već znamo koliko na naše samopouzdanje može da utiče višak kilograma, a nas zanima da li je to ista situacija i kod muškaraca.

Naime, Petar je neko ko kuburi sa viškom kilograma, a verujemo i da su ga neke dame odbacile baš zbog toga. Međutim, on daje sve od sebe da Ljuba bude njegova.

foto: Kurir

U čemu je njegova tajna?

On je jasno odredio svoj cilj, sa jasnim planom kog se pridržava, pa verujemo da je uspeh neminovan. Njega višak kilograma neće "naterati" na to da svoju priliku ispusti, već će on malim znacima pažnje, kao i komplimentima težiti ka tome da osvoji tetka Ljubu.

Svaka čast ljudima koji nisu svu svoju energiju usmerili na nedostatke, već su to prevazišli, pa su ih pretvorili u svoje vrline. Petar je neko ko ne važi za gojaznog čoveka, već za simpatičnog bucu, a njegova harizma je mnogo veća od broja kilograma.

Ne propustite novu, treću epizodu intrigantne serije "Prsten sudbine" danas u 15 časova na Kurir televiziji, a zbog velikog interesovanja publike serija će biti emitovana u još jednom terminu u 22 časa.