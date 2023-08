PRODUŽITE LETO SA TRAVELLANDOM: Najbolji izbor grčkih hotela sa 4* i 5* na jednom mestu po sniženim cenama

Još niste otišli na more? Niske cene boravka u grčkim hotelima sa 4 i 5 zvezdica ne smete propustiti. Najveći izbor ponude pronašli smo na jednoj adresi.

Visoke temperature i topla morska voda privlače sve one turiste koji ne žele da se tako lako odreknu letnjeg uživanja i u septembru. Ukoliko se tek sada spremate za svoj odmor, predlažemo neke od najposećenijih hotela u visokoj sezoni koji sada imaju velike popuste na cene. Zato, iskoristite jedinstvenu priliku!

Turistička agencija “Travelland” ponosno izdvaja iz svoje ponude poznati Porto Carras Meliton Hotel & Spa 5*. Nalazi se na samoj peščanoj plaži u Sitoniji (poluostrvo Halkidiki). Kompleks se prostire na četiri i po hiljade hektara i deset kilometara uz more sa mnoštvom plaža i uvala. Specijalna cena za 5, 6 ili 7 polupansiona dostupna je i u poslednjim danima avgusta – Najniža cena je 1145 evra za sobu sa pogledom na more ili marinu. U septembru je najniža cena boravka 389 evra po osobi (za 7 noćenja), tj. 559 evra za 10 noćenja.

foto: Promo

POLUPANSION PO CENI NOĆENJA SA DORUČKOM! Ovu isplativu akciju nudi hotel Simantro Beach 5* na poluostrvu Halkidiki, u Sani oblasti. Hotel je smešten na zlatno-peščanoj plaži I okružen je prelepim raznobojnim vrtovima i borovom šumom, te je tako ugođaj zagarantovan svim gostima bez obzira na starosnu dob. Slobodnih mesta ima od 01.09. a najniža cena aranžmana po osobi je 269 evra (paket na 7 noći). Još jedan hotelski objekat sa pet zvezdica će učiniti vaš odmor kompletnim i izuzetno prijatnim, U pitanju je Wellness Santa Hotel & Spa 5* deluxe koji je smešten odmah pored peščane plaže Aja Trijada. Centar Soluna je udaljen svega 14 km. Hotel je namenjen hedonističkom odmoru odraslih osoba. Raspolaže bazenom na otvorenom, barom kraj bazena i terasom za sunčanje. Nudi restoran-bar mediteranske kuhinje i spa centar sa bazenom u zatvorenom, saunom i hidromasažnom kadom. Budite gosti ovog posebnog hotela u avgustu i septembru – boravak na 7 noći po ceni od 529 evra tokom avgusta (polupansionska usluga). U septembru je najniža cena boravka 349 evra.

foto: Promo

AKCIJA – GRATIS SMEŠTAJ ZA DVOJE DECE U PORODIČNIM BUNGALOVIMA

Olympian Bay Grand Resort 4* je jedan od najvećih i najlepših porodičnih hotelskih kompleksa u Olimpskoj regiji. Nalazi se u podnožju Olimpa, a smešten je na prelepoj peščanoj plaži, na svega oko jedan kilometar od centra Leptokarije. Uz all inclusive uslugu cena boravka u ovom hotelu do kraja avgusta je 489 evra (aranžman na 6 noći). Tokom septembra najniža cena može biti čak i 279 evra. Ukoliko se spremate za porodični odmor, iskoristite mogućnost besplatnog smeštaja za dvoje dece do 12 godina u porodičnim bungalovima.

foto: Promo

All inclusive uslugu moguće je dobiti i u hotelu Resort Cronwell Platamon 5*. Izuzetno je mesto za porodičan odmor. Smešten je na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria). Hotelski kompleks se prostire na skoro 60.000m2 mediteranskih vrtova. Ovde ćete naći idealno mesto za dečiju zabavu, mir i tišinu za roditelje. Najniža cena do kraja avgusta je 509 evra, a u septembru očekujte cenu od 309 evra (za 5 noćenja).

Ove letnje sezone veliku pažnju je je izazvao i kompletno renoviran hotel Hotel Santa Beach 4*, lociran na samoj plaži, a udaljen 19km od centra Soluna. Možete se i do kraja avgusta prijaviti za boravak po ekskluzivnoj ceni od 279 evra po osobi. Poslednji termin u sezoni je 24.9.

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

