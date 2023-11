COCA-COLA JE OBJAVILA RUTU PRAZNIČNE KARAVAN TURNEJE PO SRBIJI, SLAVEĆI DUH DEDA MRAZA U SVIMA NAMA

Praznični Coca-Cola karavan kreće na 16-dnevni put kroz Srbiju, slaveći duh Deda Mraz u svima nama i magiju ljubaznosti i darežljivosti. Karavan turneja ima za cilj da okupi prijatelje i porodicu uz flašicu Coca-Cole i ukusan obrok, kako bi zajedno uživali u prazničnoj atmosferi. Top of Form

Duh praznika će se razmenjivati i širiti kroz karavan turneju koja će krenuti iz Beograda 9. decembra, a do 5. januara će obići još pet gradova širom Srbije.

Građani Beograda, Niša, Kragujevca, Kraljeva, Novog Sada i Subotice imaće priliku da uživaju u novim prazničnim aktivnostima sa svojim prijateljima i porodicom uz osvežavajuću flašicu Coca-Cole tokom dvodnevnog boravka karavana u svojim gradovima.

foto: Promo

Tokom dana, posetioci karavanske postavke „Svetu je uvek potreban Deda Mraz više“ će imati priliku da otkriju koji su tip Deda Mraza kroz kviz „Pronađi Deda Mraza u sebi“ na Coca-Cola aplikaciji, ili da naprave selfi i podele slike na društvenim mrežama ispred legendarnog prazničnog karavana.

U jednoj od Coca-Cola prazničnih kuća najmlađi će moći da se druže sa Deda Mrazom i budu deo njegove radionice gde će ukrašavati ukrasne papire. Za istinske ljubitelje knjiga, Deda Mraz će svako veče čitati praznične priče, a biće i prostora za uživanje i igranje uz veselu prazničnu muziku i modernu plesnu grupu obučenu kao Deda Mraz.

Takođe, posetioci će moći da uživaju i u ukusima raznovrsne hrane lokalnih partnera koji će pripremiti prazničnu verziju svojih specijaliteta.

Praznični Coca-Cola karavan će se zaustaviti u gradovima:

Beograd od 9.12. do 10.12.

Niš od 12.12. do 13.12.

Kragujevac od 15.12. do 16.12.

Kraljevo od 18.12. do 19.12.

Novi Sad od 24.12. do 25.12.

Subotica od 27.12. do 28.12.

Belgrade od 04.01. do 05.01.

Tačnu lokaciju kretanja karavana možete pratiti na linku.

Gorica Stojković, generalni menadžer za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju u Coca-Cola kompaniji kaže „praznici su postali voljena tradicija koja okupljanja porodice i lokalne zajednice kako bi osetili i iskusili pravu magiju. Nadamo se da ćemo probuditi duh praznika među našim posetiocima, uz podsetnik da i najmanji čin ljubaznosti može da ugreje srce i poveže ljude”. Top of FormTop of Form

Gotovo tri decenije, od prvog pojavljivanja na malim ekranima sredinom devedesetih, Coca-Cola karavan je postao snažan, opipljiv praznični simbol širom sveta.

foto: Promo

