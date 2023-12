Brajan Adams po treći put u Srbiji– pogledajte šta je sve slavni pevač zahtevao za svoj nastup 12. decembra u Areni!

Nakon četiri godine pauze, najpoznatiji kanadski rok star se vraća u našu zemlju, gde će nastupiti u Štark Areni 12. decembra

Autor nekih od najvećih rok hitova, poput „Summer Of ‘69“, „Heaven“ „Everything I Do, I Do It For You“, „Cuts Like A Knife“, „Have You Ever Really Loved A Woman?“, „All For Love“, Brajan Adams, u Srbiju dolazi treći put, a zahtevi se, u odnosu na prošli koncert nisu mnogo promenili.

Adams i dalje ne odstupa od stava da novac ne bi trebalo da bude presudan u zauzimanju pozicije ispred bine, pa ni za ovaj koncert ne postoji kategorija fan pit ulaznica. Takođe, ni ovaj put ne želi da se u Areni oseća miris hrane, pogovo ne one životinjskog porekla, budući da je vegan, i da se često zalaže za pravo životinja.

foto: Bryan Adams

Ono što je neizvesno jeste da li će Adams imati gosta, budući da danima kruže priče o dolasku Beyonce u Beograd, koja bi, prema pričama koje kruže u dobro obaveštenim krugovima, trebalo sa njim da otpeva čuvenu numeru „It's only love“, koju je poznati muzičar snimio sa pokojnom Tinom Tarner davne '84. godine.

Iako se organizatori ovim povodom još uvek nisu oglasili – sigurno je da nas očekuje nezaboravna noć rokenrola - u četrdeset godina dugoj karijeri Adams je objavio 17 studijskih albuma, te osvojio brojne nagrade i priznanja, uključujući tri nominacije za Oscara, pet nominacija za Zlatni globus kao i nagradu Grammy.

U srpsku prestonicu dolazi u okviru svoje turneje „So happy it hurts“, a ulaznica za koncert dostupne su u orgraničenim količinama putem sajta efinity.rs, eFinity aplikacije, kao i na blagajni Štark Arene i TC Rajićeva (I sprat).

