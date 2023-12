NAJVEĆE POP ZVEZDE NA 29. ROĐENDANU NAXI RADIJA

1 / 8 Foto: Aleksandar Dmitrović

U proteklih 29 godina plesali smo na koncertima, delili uzbuđenje kada izađe novi album pevača koje volimo, i zajedno proživljavali emocije koje muzika, možda i najvernije, prenosi. Svaka ta nota postala je deo priče Naxi radija. Strast i ljubav prema muzici, vernost naših slušalaca i vas, naših prijatelja, su ono što nas je održalo kroz sve ove godine. U lepim i manje lepim trenucima, bili ste naša inspiracija da svaki dan dajemo najbolje od sebe.

Tako smo vam pre dva meseca poklonili nešto što objedinjuje sve što Naxi radio jeste - ali i nešto novo. Ponosni smo što smo baš pokrenuli Treću radijsku revoluciju našom novom aplikacijom Naxi plejer. Na njoj se nalazi sve - od muzike do priče, od bajke do istorije, od zabave do inspiracije. Hvala vam što svojom ljubavlju činite Naxi radio posebnim.

