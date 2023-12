BRAJAN ADAMS: Još 3 DANA DO SPEKTAKLA, fanovi u transu, prave mu doček na aerodromu?

Za samo tri dana Beograd očekuje dolazak jedne od najvećih rok legendi - Brajana Adamsa, a euforija koja vlada ovim povodom je neviđena! Koncert zakazan za utorak, 12. decembar u Štark Areni već sada obećava da će biti događaj godine, a ulaznice se prodaju brže nego što smo mogli da zamislimo.

Fanovi su totalno poludeli za ovim kanadskim rok zvezdom, a prodaja ulaznica doseže nezapamćenu brzinu. Štaviše, društvene mreže gore od uzbuđenja, a pojavile su se čak i grupe posvećene dočeku Brajana Adamsa na aerodromu!

Fenomenalni umetnik koji je obeležio generacije svojim hitovima poput "Summer Of '69" i "Everything I Do, I Do It For You" gotovo je dosegao status superheroja u očima svojih obožavalaca, a grupe na društvenim mrežama posvećene su planiranju dočeka ove rok ikonu na beogradskom aerodromu – od nagađanja kad stiže, pa do najluđih ideja za poklon.

Ulaznice za koncert i dalje se u oganičenim količinama mogu naći putem sajta efinity.rs, eFinity aplikacije, kao i na blagajnama Štark Arene i Doma omladine Beograda i u TC Rajićeva (I sprat), pa ukoliko ste ljubitelj Brajana Adamsa i još uvek niste obezbedili svoje mesto, sada je trenutak da to uradite!