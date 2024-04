Ofenbach, Alok i Oliver Tree donose hitove teške milijardama strimova na glavnu binu EXIT festivala!

Tesla Universe glavna bina EXIT festivala upravo je dobila moćno pojačanje! Hitove čija se težina meri milijardama strimova donose višestruko nagrađivani francuski duo Ofenbach, brazilski superstar Alok i ekscentrična viralna pop senzacija Oliver Tree, a stižu i Sam Divine & Hannah Wants, Lady Lee i Divolly & Markward! Svi oni pridružuju se zvezdanoj postavi Exitove glavne bine, koju predvode pop-rap ikone Black Eyed Peas, pokretačna snaga benda Rage Against the Machine Tom Morello, utemeljivač globalnog trap zvuka Gucci Mane, osnivači grupe Sepultura – braća Cavalera, Steve Angello, John Newman, Kenya Grace, Iniko i niz drugih!

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. jul, rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini!

Chartbusters Bringing The Heat To EXIT Starseeds 2024

Superpopularni hitmejkerski dvojac Ofenbach potpisuju pesme koje u zbiru broje više od tri milijarde slušanja, poput „Wasted Love“, „Head Shoulders Knees & Toes“, „Katchi“, „Hurricane“ i najsvežiji „Overdrive”, što ih čini najstrimovanijom francuskom grupom na svetu! Već 2016. godine njihov hit „Be Mine“ osvojio je radijski etar, zavredio zlatnu plaketu i zauzeo mesto na vodećim Billboard listama. Pesmama „Around The Fire“ i „You Don’t Know Me“ dobili su podršku vodećih svetskih izvođača kao što su Robin Schulz i Tiësto, a svoje megauspešne numere okupili su 2022. godine na debitantskom LP-ju „I“.

foto: EXIT Promo

Pridružuje se brazilski superstar Alok, jedini DJ koji je čak dva puta nastupao pred više od milion ljudi! Na najprestižnijoj DJ Mag listi rangiran je kao četvrti najbolji DJ na svetu, a na EXIT donosi planetarno popularne hitove poput „Don’t Cry For Me“ sa Jason Derulom, „In My Mind“ sa John Legendom, „Don’t Say Goodbye“ sa Tove Lo i Ilkay Sencan, remiks „Peace Of Your Heart”, kao i „Hear Me Now“, jednu od njegovih najlepših pesama.

Na Tesla Universe glavnu binu stiže viralna senzacija i svestrani kalifornijski umetnik performansa Oliver Tree, koji spaja humor, muzički i vizuelni izraz. Njegov drugi album „Cowboy Tears“ iz 2022. godine našao se na sedmom mestu Billboard liste najboljih alternativnih albuma, a krasi ga i saradnja sa Robin Schulzom na hit singlu „Miss You“, koji broji preko 250 miliona pregleda samo na YouTube-u! Treći studijski album „Alone In A Crowd“ predstavio je u jesen prošle godine, a na njemu se našla i pesma „One & Only“ čiji je spot sniman u Beogradu!

foto: EXIT Promo

Rasplesane house bitove donose i britanske producentkinje i DJ-ice Sam Divine & Hannah Wants u zajedničkom nastupu na Exitovoj glavnoj bini, a pridružuju se i predstavnici domaće DJ scene koje čine beogradski tandem Divolly & Markward i svetski popularna Lady Lee!

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula 2024 na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. jul, rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 7.490 dinara i uz uštedu od 40% dostupne su na sajtu EXIT festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online, dok se jednodnevne ulaznice mogu kupiti po ceni od 2.990 dinara i uštedu od 50%.

EXIT Promo