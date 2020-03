ALFA ĐULIJA GTA U KLUBU 4 SEKUNDE! Ikona pritiska pun gas, ekstremna makina sada je legalna za ulični asfalt!

TORINO - Alfa Romeo će 24. juna dostići važnu prekretnicu u svojoj jedinstvenoj istoriji: 110 godina poslovanja. Tokom tog vremena od više od jednog veka, njegovi inženjeri i dizajneri su neumorno radili na inovacijama, dok su uvek ostajali verni onome što čini DNK brenda. Tokom godina, ta DNK – savršena kombinacija sportskih osobina i elegancije – stvorila je ne samo neka od najpoznatijih vozila ikada napravljenih, već i vozila koja se podjednako dobro snalaze na stazi za trke i na takmičenju lepote. Kako bi obeležila svoj 110. rođendan, Alfa Romeo će zadiviti svoje fanove kao i ljubitelje automobilizma sa vozilom koje u potpunosti predstavlja povratak počecima brenda, uz odavanje počasti jednom od najtipičnijih vozila brenda Alfa Romeo: Giulia GTA..

foto: Alfa Romeo

Skup inicijala sa legendarnim osećajem: GTA

GTA je skraćenica od „Gran Turismo Alleggerita“ (allegerita je italijanska reč za „olakšano“), i pojavila se 1965. sa modelom Giulia Sprint GTA, posebnom verzijom koja je proistekla iz modela Sprint GT, a koja je dizajnirana kao sportski automobil i predstavljena je na Sajmu automobila u Amsterdamu te godine. Karoserija modela Giulia Sprint GT je zamenjena identičnom verzijom izrađene od aluminijuma, što je dalo konačnu težinu od 745 kg, u poređenju sa 950 kg za drumsku verziju. Druga verzija je imala motor od 1.570 cm3 Twin Cam motor koji je, u drumskoj konfiguraciji, sa duplim paljenjem, razvijao neverovatnih 115 KS. Tehničari trkačkog tima brenda Alfa Romeo, Autodelta, izabrali su ga kao referentno vozilo za „Touring“ kategoriju, i razvili su ga da postiže maksimalnu snagu od 170 KS. Uspeh modela u takmičenjima je onda bio momentalan: tri uzastopne pobede na „Challenge Europeo Marche“, desetine nacionalnih šampionata i stotine individualnih trka u svakom delu sveta. A način na koji je izgradio imidž cele game je takođe bio impresivan: model Giulia Sprint GTA je izjavu „Pobeda svaki dan u Vašem svakodnevnom vozilu“ / “A victory a day in your everyday car” doveo do savršenosti. Od tada, GTA je stekla reputaciju neprikosnovene ikone sportskog karaktera brenda Alfa Romeo, i skraćenica GTA je postala toliko uspešna da je javnost uskoro počela da je povezuje sa svakim sportskim Alfa Romeo vozilom uopšte.

foto: Alfa Romeo

foto: Alfa Romeo

Legenda se obnavlja sa odličnim tehničkim rešenjima

Povodom predstavljanja izvanrednog modela Giulia GTA, Alfa Romeo namerava da prekrši nekoliko pravila: ne namerava da priča o istoriji, pogotovo ne o svojoj, niti želi bilo kakve poklone za svoj rođendan. Umesto toga, više želi da da’ poklon ljubiteljima brenda tako što će predstaviti Giulia GTA. Danas, ovo je pravi povratak korenima brenda Alfa Romeo, koji idu duboko u svet performansi i „grand touring“ svet.

foto: Alfa Romeo

Posebne tehničke karakteristike i funkcionalan stil

Za novi model Giulia GTA, inženjeri brenda Alfa Romeo su ciljali da unaprede aerodinamiku i upravljivost, ali i iznad svega da smanje težinu: iste smernice su praćene i sa modelom Giulia GTA iz 1965. Aktivna aerodinamika je posebno proučavana kako bi se povećalo aerodinamično opterećenje. Ova rešenja sadrže tehničko znanje koje dolazi direktno iz Formule 1, zahvaljujući sinergiji sa kompanijom Sauber Engineering i korišćenjem Sauber Aerokit paketa. Isti zadatak je zadat bočnim usisnicima, posebnom zadnjem spojleru i aktivnom prednjem spojleru. Titanijumski Akrapovič centralni izduvni sistem integrisan u difuzor od ugljenih vlakana je takođe nov, kao i točkovi od 20 inča sa centralnim zaključavanjem, koji se pojavljuju na limuzini po prvi put.

foto: Alfa Romeo

Lakoća upravljanja pri velikim brzinama je unapređena proširivanjem putanje prednjih i zadnjih točkova za 50 mm i razvijanjem novog seta opruga, amortizera i bušinga za sisteme vešanja. U modelu GTAм, prednji aerodinamični deo je optimizovan do ekstremnog nivoa, dodavanjem većeg prednjeg spojlera i zadnjim krilom od pravih ugljenih vlakana, koji obezbeđuju teže, savršeno izbalansirano opterećenje pri visokim brzinama. Što se tiče performansi, motor Alfa Romeo 2,9 V6 Bi-Turbo koji je napravljen od aluminijuma i razvija čak 510 KS u standardnoj konfiguraciji, postiže 540 KS u modelu Giulia GTA, zahvaljujući pažljivom razvoju i kalibraciji od strane inženjera brenda Alfa Romeo. Isti tim je uspeo da optimizuje pozitivan uticaj primene novog centralnog izduvnog sistema proizvođača Akrapovič, sa prepoznatljivim zvukom.

foto: Alfa Romeo

U unutrašnjosti vozila, nekoliko novih detalja privlači pažnju: elementi od 100% Alcantara® materijala na kontrolnoj tabli, panelima vrata, kaseti za rukavice, bočnim stubocima i centralnim delovima sedišta. Materijal Alcantara® je još više iskorišćen u verziji GTAm, gde je zadnja klupa uklonjena, stvarajući prostor za potpuno presvučenu veliku pregradu, koja ima specifične kalupe dizajnirane za držanje kaciga i aparata za gašenje požara. Novi mat umeci od ugljenih vlakana daju unutrašnjosti karakterističnu tehničku i estetsku eleganciju. U novom modelu GTAm, unutrašnjost se blago razlikuje u tome što ima zaštitni kavez, nema panele vrata ili zadnja sedišta, a vrata se otvaraju pomoću kaiša umesto ručke, još jedan detalj tipičan i koji je inspirisan svetom trkanja.

foto: Alfa Romeo

Odličan odnos težine i snage

Međutim, snaga sama po sebi nije dovoljna da obezbedi vrhunske performanse. Posao koji je urađen s ciljem da se smanji težina vozila je veoma precizan, i dao je posebno impresivne rezultate kod modela GTA. Ukupno smanjenje težine dosiže do 100 kg, zahvaljujući laganim materijalima kao što su karbonska vlakna za pogonsko vratilo, haubu, krov, prednji branik, umetke za prednji i zadnji blatobran, kao i konstrukciji posebnih sportskih sedišta sa Sabelt sigurnosnim pojasevima sa šest tačaka vezivanja. Zatim, laki aluminijum je korišćen u motoru, vratima i sistemima vešanja, kao i mnogi drugi kompozitni materijali koji se koriste za mnoge druge delove. Primera radi, Lexan - jedinstvena smola iz porodice polikarbonata koja dolazi direktno iz sveta moto-sportova – korišćena je u izradi bočnih i zadnjih okvira stakala, što je dodatno doprinelo smanjenju težine. Rezultat je težina koja iznosi oko 1.520 kg i koja, u kombinaciji sa porastom ukupne snage na 540 KS, dovodi odnos težine i snage na izvanredan nivo od 2,82 kg/KS, što čini model Giulia GTAm sposobnim da pruži izvanredne performanse. Ubrzanje od 0 do 100 km/s postiže se munjevito - zahvaljujući sistemu Launch Control, hronometar se zaustavlja na samo 3,6 sekundi. Giulia GTAm nudi dvosednu konfiguraciju koja može da se koristi na putu, sa prednjim razdelnikom i većim vidljivim zadnjim krilom od karbonskih vlakana, vrhunskim izrazom sportskog karaktera. U GTA paketu opreme, sa istom ukupnom snagom, model Giulia nudi četiri sedišta, bez zadnjeg zaštitnog kaveza; spojler i razdelnik optimizovani su za svakodnevnu upotrebu na putu; ima iste panele za vrata, sedišta i prozore kao i model Giulia Quadrifoglio. Rezultat je superautomobil za svakodnevnu upotrebu.

foto: Alfa Romeo

Privilegija za 500 srećnih kupaca...

Model Alfa Romeo Giulia GTA i njegova izraženija verzija, Giulia GTAm, proizvešće se u ograničenoj seriji od svega 500 primeraka ukupno, svi numerisani i licencirani i spremni da zauzmu svoje mesto zajedno sa svojim prethodnikom iz 1965. godine kao jednim od najtraženijih kolekcionarskih primeraka. Ovi modeli nisu samo veličanstveni po svom izgledu, već su spremni da prikažu impresivnu snagu na putu koja je rezultat niza inovativnih tehničkih rešenja. Ista ekskluzivnost koja je odlika modela Giulia GTA i Giulia GTAm će takođe obuhvatiti i posebno jedinstveno korisničko iskustvo, osmišljenom sa ciljem da nagradi 500 srećnih kupaca autentičnim iskustvom koje je 100% Alfa Romeo. Nakon predrezervacija, koje su sada zvanično na raspolaganju i koje će se obustaviti čim se rezerviše 500-ti primerak, prodaja će se vršiti jedan-na-jedan, s tim da će stručnjak za proizvode koji je ujedno i brend ambasador ispratiti postupak za svakog kupca, od porudžbine do isporuke. Međutim, iskustvo kupovine se ne zaustavlja na specijalnom postupku prodaje. Nesumnjivo, novi vlasnici će takođe dobiti i personalizovani komplet dobrodošlice koji obuhvata kacigu Bell u specijalnim GTA bojama, kompletan trkački komplet Alpinestars (trkačko odelo, rukavice i obuću) i personalizovanu ciradu Goodwool kako bi ona ili on zaštitili svoj model GTA ili GTAm. Pored druge opreme za istinske poštovaoce, korisničko iskustvo Alfa Romeo obuhvata i specijalni vozački kurs koji je osmislila Vozačka akademija Alfa Romeo.

foto: Alfa Romeo

