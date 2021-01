BEOGRAD ZOVE: Na ulicama prestonice pojavio se MINI KAKVOG DOSAD NISTE VIDELI!

Ukoliko ste se pitali gde je granica dizajnerskih ruku i mašte onda ste na pravom mestu. Predstavljamo vam limitiranu seriju MINI automobila koja je nastala u saradnji sa lokalnim brendom Škrabac “MINI X ŠKRABAC ART EDITION“.

MINI je oduvek bio poznat po svojim specijalnim edicijama, a ovog puta, MINI se upustio u umetnički poduhvat sa lokalnim brendom Škrabac, tačnije 4 jedinstvena dizajna za MINI Hatch modele koji su dostupni kao limitirana serija samo u Srbiji.

Svaki od 4 dizajna predstavlja jednu od MINI X Škrabac priča, od kojih je svakako vožnja beogradskim ulicama jedna od važnijih, zato smo Belgrade calling dizajnom predstavili upravo one simbole koji čine Beograd Beogradom, sad možemo poneti duh svog grada gde god krenemo.

Urban drive oslikava magičan “go-cart” osećaj, koji je svojstven za vožnju MINI automobila - precizni prolasci kroz krivine i uzbuđenja koje vožnja donosi. Zato svakog dana biramo novu rutu - tamo čekaju i novi doživljaji.

Beograd je atmosfera koju stvaramo. Belgrade vibes dizajn dočarava Beograd ne kao grad, već kao osećaj. Pun raznolikosti i uskih ulica koje svakodnevno zapamte bezbroj priča. Ovaj apstraktan prikaz Beograda dočarava duh grada u jedinstvenoj Škrabac izvedbi.

Znajući da su vozači MINI automobila jedinstveni, baš kao i njihov automobil. Prepoznali smo i koliko je važno da se razlikuju i budu svoji – Think Outside the box je dizajn je za one koji svakodnevno prevazilaze granice standardnog i koji se nikako ne uklapaju u sterotipe, baš kao i MINI.

Umetnost, Beograd i jedinstveni MINI logičan su nastavak projekta MINI WAS HERE kroz koji je MINI predstavio Urbani vodič kroz Beograd 2018. godine. MINI X ŠKRABAC ART EDITION modele možete sresti na beogradskim ulicama, upravo tamo i gde pripadaju. Ukoliko biste voleli da provozate neki od ovih jedinstvenih MINI modela, zakažite test vožnju na 011/3539930 ili posetite MINI prodajni salon u Beogradu, Radnička ulica broj 8.

