VOZILI SMO NOVU TOJOTU KOROLU! Stigla je na beogradske ulice, ovo je VEOMA POZNATA PRIČA, evo zašto joj ni reklama ne treba!

Na više od 50.000.000 gepeka kroz istoriju postavljena je oznaka "korola". Niko nije dostigao ovaj broj, ni blizu. Sve je počelo 1966. i traje 12 generacija. Čak se 2006. desio izlet, kada se "korola" zvala "auris" u dve generacije. Ni to nije uzdrmalo Ginisovu knjigu, ovde nema rušenja rekorda.

foto: Produkcija Auto

foto: Produkcija Auto

U Beograd je stigla osvežena verzija aktuelne 12. generacije. "Korola" seče vazduh oštricama na prednjoj maski. Karoserija je napadačka, pa su sa strane usisnici oivičeni u metalik sivoj boji. Nos je izdignut kao njuška lava, a isto je na zadnjem delu, gde je vrh poklopca blago podignut poput spojlera. Nad farovima su novi LED oblici, kao i nova maska hladnjaka, dok je pozadi blago izmenjena svetlosna grupa. Sve je na visokom nivou. Oduševljavaju detalji, naime, gepek se zatvara bešumno, sva vrata sa bup zvukom, enterijer je topao poput dnevne sobe, naročito kada nas minus okružuje.

foto: Produkcija Auto

foto: Produkcija Auto

Enterijer je atraktivan, materijali kvalitetni, ali prioritet cele restilizacije je zapravo nova grafika (tri stila) i ugradnja velikog centralnog ekrana od 12,3 inča. Sada je sve kolorizivano, to je argument koji je falio 12. generaciji. Zameramo, međutim, što nije ugrađen manuelni kružni taster za lakšu kontrolu audio-sistema. On postoji na volanu, ali često nam fali da zavrnemo zvuk na brzinu.

foto: Produkcija Auto

foto: Produkcija Auto

Model s testa je specifičan. Samo on ima 1,5 čuveni benzinac sa 125 konjskih snaga, jer su ostali u ponudi svi hibridi pete generacije. Međutim, sada je stigao 10-stepeni CVT automatski menjač, koji se dosad ugrađivao samo u RAV4. Odlično radi, bez trzaja i naglih visokih obrtaja. Ali ima i još jednu bitnu funkciju. Naime, potrošnja u gradu je samo sedam litara, a može i manje s lakšom nogom na gasu. Poteže dobro, a ubrzanje do 100 na sat je korektnih 12 sekundi.

foto: Produkcija Auto

Peta generacija Novi hibridi Sem modela s testa, u ponudi su hibridi pete generacije. Litijumjonska baterija ima 14 odsto veću snagu, ali i 18 kg manju težinu, uz efikasniju kontrolu elektronike. Hibridni sistemi sa 1,8, ili 2 benzincem isporučuju 140, odnosno 196 konjskih snaga, a jači "hvata" 100 km/h za samo 7,4 sekunde. Nova, peta generacija hibrida ima novu jedinicu za kontrolu snage (PCU), pomaže u smanjenju nivoa električnih gubitaka u sistemu (- 14% 1,8-litarski, - 6% 2,0-litarski) i održava efikasnost goriva. Nova metoda namotaja statora pomogla je da se smanji veličina motora.

"Korola" je na putu tiha i ima iks faktor. To znači uživanje kad god sednete za volan. Probali smo i žešće u krivinama, ali tu je veoma predvidiv i stabilan zahvaljujući potpuno novoj platformi. Ako preterate, ESP brzo ispravlja greške i ne dozvoljava izlete van asfalta. Možda bi zabava mogla da se pojača s klackalicama za volanom, ali to nismo imali u opremi, iako je dostupan tiptronik mod na ručici menjača.

1 / 12 Foto: Produkcija Auto

Bitno je i to što je osnovna cena ispod psiholoških 20.000 evra. To se u današnjem vremenu smatra korektnom ponudom. Ostaje pitanje - koja je tajna "korole". Ona se zapravo sama reklamira, i to na ulici. U Srbiji znamo dobru priču iz 1990. i sivih "tojota".

(Kurir.rs / M. Radulović)

TOJOTA KOROLA 1,5

Motor: 1.490 ccm

Snaga: 125 KS

Moment: 153 Nm pri 4.800 o

Masa: 1.310 kg

Ubrzanje 0-100 km/h: 12,1 s

Maks. brzina: 190 km//h

Dužina/širina/visina:

4.630/1.780/1.435 mm

Međuos. razmak: 2.700 mm

Prtljažnik: 471 l

Potrošnja na testu (grad): 7,1 l

Osnovni model: 19.990 evra